U eri skupih preparata za negu stopala, često zaboravljamo da se pravi saveznici lepote kriju upravo u našoj kuhinji. Kombinacija limuna i sode bikarbone je stari, gotovo zaboravljeni trik koji se poslednjih godina ponovo vraća u centar pažnje - zahvaljujući ljubiteljima prirodne lepote i jednostavnih, ali delotvornih rituala nege.

Ova metoda možda zvuči kao bakin recept, ali zapravo je reč o jednoj od najpraktičnijih i najpristupačnijih rutina za negu stopala - posebno ako su ona suva, umorna ili izložena neprijatnim mirisima. Pruža osećaj lakoće, svežine i glatkoće koji ostaje nakon tretmana.

Limun i soda bikarbona su mnogo više od kuhinjskih sastojaka, njihove prirodne antibakterijske i piling osobine čine ih malim čudom za stopala.

Limun je snažan prirodni antiseptik bogat vitaminom C i limunskom kiselinom. Pomaže u uklanjanju mrtvih ćelija kože, posvetljuje tamnije delove i deluje antimikrobno - što je posebno korisno nakon dana provedenog u zatvorenoj obući. Osim toga, njegov miris osvežava i umiruje.

Soda bikarbona, s druge strane, efikasno neutrališe neprijatne mirise, reguliše pH kože i deluje kao nežan piling koji omekšava grubu i zadebljalu kožu. Ako vas muče ispucale pete ili osećaj težine u stopalima, soda bikarbona postaje vaš novi najbolji prijatelj.

Ne morate zakazivati pedikir, dovoljno je nekoliko minuta i nekoliko sastojaka da svoja stopala pretvorite u meka, negovana i sveža. Donosimo dva jednostavna, ali delotvorna recepta za kućnu negu:

Kupka za stopala sa limunom i sodom bikarbonom

Idealna za: opuštanje, uklanjanje neprijatnih mirisa i omekšavanje kože.

Biće vam potrebno:

- 1 litar tople vode

- Sok jednog limuna

- 2 kašike sode bikarbone

- (po želji) nekoliko kapi eteričnog ulja lavande

Postupak:

U veću posudu sipajte toplu vodu. Dodajte limunov sok i sodu bikarbonu - penušanje je znak da deluje. Potopite stopala i opustite se 15-20 minuta. Dobro osušite stopala, posebno između prstiju, i namažite hranljivom kremom.

Intenzivni piling za gruba stopala

Idealno za: ispucale pete, zadebljalu kožu i osećaj nelagodnosti.

Sastojci:

- 1 kašika sode bikarbone

- 1 kašika morske soli

- Sok jednog limuna

- Par kapi vode ili kokosovog ulja

Postupak:

Sve sastojke sjedinite u gustu pastu. Nanesite na čista, suva stopala i masirajte kružnim pokretima 3-5 minuta. Ostavite da deluje još 10 minuta. Isperite toplom vodom i završite hidratantnom kremom.

Saveti za bezbednu upotrebu:

- Ne nanosite limun na otvorene rane ili veoma ispucalu kožu jer može izazvati peckanje.

- Nakon tretmana ne izlažite stopala suncu - limun može povećati osetljivost kože na UV zrake.

- Uvek temeljno isperite i osušite stopala.

- Ako imate ozbiljnije probleme poput gljivica, rana ili upaljenih noktiju, posavetujte se s lekarom.

Dodatni trik: uveče pospite malo sode bikarbone u patike ili zatvorenu obuću - ujutru će biti osvežene i bez neprijatnih mirisa.

