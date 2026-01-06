Slušaj vest

Sva jela za poslednje veče velikog Božićnog posta spremaju se s posebnom pažnjom, a na posnu trpezu iznose se jednostavna, ali preukusna i aromatična jela.

Riba, kao neizostavni deo trpeze za Badnje veče, pruža bezbroj mogućnosti za pripremu, naročito kada se spoji sa dobrim vinom, maslinovim uljem i mirisnim začinima. Pijani šaran je upravo takvo jelo, bogato ukusima, sočno i mirisno, pa obavezno isprobajte ovaj stari kafanski recept koji su domaćice usvojile i odavno ga prave kod svojih kuća.

Pijani šaran po starom kafanskom receptu Potrebno je: 2 kg šarana Za marinadu: 3 lovorova lista

2 dl belog vina

3 dl maslinovog ulja

so i biber

par grančica ruzmarina

1 dl konjaka ili dobre rakije

1 dl soka od limuna

Praznična trpeza

Za prilog: 300 g luka

500 g paprike

500 g paradajza Priprema:

Pomešajte sve sastojke za marinadu, pa je prelijte preko šarana i držite u frižideru preko noći. Izvadite šarana iz marinade, stavite ga u pleh i pecite na 170 stepeni oko pola sata. Izdinstajte luk, papriku i paradajz, začinite i poslužite zajedno.

Važno je da šarana još večeras stavite u marinadu kako bi upio sve arome koje ga čine najlepšim posnim specijalitetom dostojnim trpeze za Badnje veče.

(Kurir.rs/ Blic žena)

