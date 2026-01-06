Pijani šaran po starom kafanskom receptu: S ovom marinadom riba će biti savršeno sočna i ukusna
Sva jela za poslednje veče velikog Božićnog posta spremaju se s posebnom pažnjom, a na posnu trpezu iznose se jednostavna, ali preukusna i aromatična jela.
Riba, kao neizostavni deo trpeze za Badnje veče, pruža bezbroj mogućnosti za pripremu, naročito kada se spoji sa dobrim vinom, maslinovim uljem i mirisnim začinima. Pijani šaran je upravo takvo jelo, bogato ukusima, sočno i mirisno, pa obavezno isprobajte ovaj stari kafanski recept koji su domaćice usvojile i odavno ga prave kod svojih kuća.
Pijani šaran po starom kafanskom receptu
Potrebno je:
- 2 kg šarana
Za marinadu:
- 3 lovorova lista
- 2 dl belog vina
- 3 dl maslinovog ulja
- so i biber
- par grančica ruzmarina
- 1 dl konjaka ili dobre rakije
- 1 dl soka od limuna
Za prilog:
- 300 g luka
- 500 g paprike
- 500 g paradajza
Priprema:
Pomešajte sve sastojke za marinadu, pa je prelijte preko šarana i držite u frižideru preko noći. Izvadite šarana iz marinade, stavite ga u pleh i pecite na 170 stepeni oko pola sata. Izdinstajte luk, papriku i paradajz, začinite i poslužite zajedno.
Važno je da šarana još večeras stavite u marinadu kako bi upio sve arome koje ga čine najlepšim posnim specijalitetom dostojnim trpeze za Badnje veče.
