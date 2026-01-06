Slušaj vest

Sva jela za poslednje veče velikog Božićnog posta spremaju se s posebnom pažnjom, a na posnu trpezu iznose se jednostavna, ali preukusna i aromatična jela.

Riba, kao neizostavni deo trpeze za Badnje veče, pruža bezbroj mogućnosti za pripremu, naročito kada se spoji sa dobrim vinom, maslinovim uljem i mirisnim začinima. Pijani šaran je upravo takvo jelo, bogato ukusima, sočno i mirisno, pa obavezno isprobajte ovaj stari kafanski recept koji su domaćice usvojile i odavno ga prave kod svojih kuća.

Pijani šaran po starom kafanskom receptu

Potrebno je:

  • 2 kg šarana

Za marinadu:

  • 3 lovorova lista
  • 2 dl belog vina
  • 3 dl maslinovog ulja
  • so i biber
  • par grančica ruzmarina
  • 1 dl konjaka ili dobre rakije
  • 1 dl soka od limuna
bozic-praznik-bozicna-trpeza.jpg
Praznična trpeza Foto: Profimedia

Za prilog:

  • 300 g luka
  • 500 g paprike
  • 500 g paradajza

Priprema:

Pomešajte sve sastojke za marinadu, pa je prelijte preko šarana i držite u frižideru preko noći. Izvadite šarana iz marinade, stavite ga u pleh i pecite na 170 stepeni oko pola sata. Izdinstajte luk, papriku i paradajz, začinite i poslužite zajedno.

Važno je da šarana još večeras stavite u marinadu kako bi upio sve arome koje ga čine najlepšim posnim specijalitetom dostojnim trpeze za Badnje veče.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Ne propustiteŽenaDOBRO POZNATO JELO! Male tajne koje će vam pomoći da oduševite svakog ljubitelja ribe
pijani šaran copy.jpg
Jesenji TV programSPREMITE PIJANOG ŠARANA EKSPRESNO! Tradicionalno jelo po receptu master šefa!
majkeisnajkes02ep49.00-24-57-15.still003.jpg
ŽenaUKUSAN RECEPT ZA VELIKI PETAK! Pijani šaran gotov za 20 minuta: A ovo je IDEALAN PRILOG koji ide uz njega!
saran-2.jpg
ŽenaDimljeni šaran: Sve tajne od sušenja do prženja i posluživanja! (RECEPT)
dimljeni-saran.jpg

 VIDEO: Badnje veče ispred Hrama svetog Save

Badnje veče ispred Hrama svetog Save Izvor: Kurir