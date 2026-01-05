Slušaj vest

Priprema božićne česnice predstavlja poseban trenutak u domu, jer ovaj hleb ima važno mesto u srpskoj pravoslavnoj tradiciji. Sprema se uoči Božića, a svaki korak u njenoj izradi simbolizuje veru, slogu i porodično zajedništvo koje se prenosi s kolena na koleno.

Značaj božićne česnice

Božićna česnica nije samo praznični hleb, već simbol okupljanja i blagostanja. Iako se recepti razlikuju od kraja do kraja, suština ostaje ista – koriste se jednostavne namirnice, a u pripremu se ulažu strpljenje i dobra energija. 

božićna česnica, suvo voće, sveća u žitu - kolaž fotografija
Kako se pravilno mesi božićna česnica? Foto: Serbia Dejan82/Shutterstock

Sastojci:

  • 1 kg brašna
  • 1/2 l mleka
  • Svež kvasac
  • 2 jaja
  • Novčić (kao simbol blagoslova)

Priprema testa

U manjoj količini mlakog mleka potrebno je rastvoriti kvasac, a zatim dodati jedno prethodno umućeno jaje. Smesu blago posoliti i dobro sjediniti. Nakon toga, postepeno se dodaje brašno, uz dolivanje ostatka mleka, dok se ne dobije mekano i glatko testo koje se ne lepi za ruke.

Narastanje i oblikovanje

Božićna česnica na crvenoj, satenskoj marami
Kako se pravilno mesi božićna česnica? Foto: Profimedia

Umešeno testo se pokrije čistom kuhinjskom krpom i ostavi na toplom mestu da blago naraste, tek toliko da dobije na volumenu. Kada počne da se diže, testo se prebaci na pobrašnjenu radnu površinu i kratko premesi. Zatim se formira okrugla pogača, u koju se stavlja novčić kao simbol sreće, napretka i blagostanja u godini koja dolazi.

Pečenje i serviranje

Česnica se stavlja u prethodno podmazan pleh i peče u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Nakon desetak minuta temperatura se smanjuje na 170 stepeni, a pečenje se nastavlja dok hleb ne dobije lepu zlatno-smeđu boju. Kada je gotova, česnica se vadi iz rerne i ostavlja da se kratko ohladi. Prema običaju, lomi se i deli sa ukućanima, uz radost, molitvu i želje za zdravlje i sreću.

Ne propustiteŽenaEvo šta sve treba da stavite u česnicu za sreću, plodnost i dobru godinu: Za Božić obavezno ispoštujte ove običaje da bi vas krenulo
dsds.jpg
ŽenaOvi prosti recepti za dan posle Božića uštedeće vam vreme i novac: Nemojte bacati hranu koju ne pojedete, ostaci gozbe mogu postati ukusan obrok
trpeza
ŽenaDanas se sadi Božićna pšenica: Ima važnu ulogu za najradosniji praznik, a ovako će vam biti bujna kao kupovna
Božićna pšenica se sadi 17. novembra
ŽenaKako da vam božićna pšenica bude savršena? Pomoću ovih jednostavnih caka, više je nikad neće kupiti u prodavnici
Devojka drži božićnu pšenicu

Pogledajte video: Zašto je česnica u Vojvodini slatka?

Zašto je česnica u Vojvodini slatka?!  Izvor: kurir televizija