Slušaj vest

Priprema božićne česnice predstavlja poseban trenutak u domu, jer ovaj hleb ima važno mesto u srpskoj pravoslavnoj tradiciji. Sprema se uoči Božića, a svaki korak u njenoj izradi simbolizuje veru, slogu i porodično zajedništvo koje se prenosi s kolena na koleno.

Značaj božićne česnice

Božićna česnica nije samo praznični hleb, već simbol okupljanja i blagostanja. Iako se recepti razlikuju od kraja do kraja, suština ostaje ista – koriste se jednostavne namirnice, a u pripremu se ulažu strpljenje i dobra energija.

Kako se pravilno mesi božićna česnica? Foto: Serbia Dejan82/Shutterstock

Sastojci: 1 kg brašna

1/2 l mleka

Svež kvasac

2 jaja

Novčić (kao simbol blagoslova) Priprema testa

U manjoj količini mlakog mleka potrebno je rastvoriti kvasac, a zatim dodati jedno prethodno umućeno jaje. Smesu blago posoliti i dobro sjediniti. Nakon toga, postepeno se dodaje brašno, uz dolivanje ostatka mleka, dok se ne dobije mekano i glatko testo koje se ne lepi za ruke.

Narastanje i oblikovanje

Kako se pravilno mesi božićna česnica? Foto: Profimedia

Umešeno testo se pokrije čistom kuhinjskom krpom i ostavi na toplom mestu da blago naraste, tek toliko da dobije na volumenu. Kada počne da se diže, testo se prebaci na pobrašnjenu radnu površinu i kratko premesi. Zatim se formira okrugla pogača, u koju se stavlja novčić kao simbol sreće, napretka i blagostanja u godini koja dolazi.

Pečenje i serviranje

Česnica se stavlja u prethodno podmazan pleh i peče u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Nakon desetak minuta temperatura se smanjuje na 170 stepeni, a pečenje se nastavlja dok hleb ne dobije lepu zlatno-smeđu boju. Kada je gotova, česnica se vadi iz rerne i ostavlja da se kratko ohladi. Prema običaju, lomi se i deli sa ukućanima, uz radost, molitvu i želje za zdravlje i sreću.

Pogledajte video: Zašto je česnica u Vojvodini slatka?