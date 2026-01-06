Slušaj vest

Sneg i padavine su jedna od čarolija zime, ali mnogi ga ne vole jer im otežava kretanje, iziskuje nošenje toplije garderobe u vidu nekoliko slojeva, a zimskih radosti je pogotovo manje u gradskim sredinama gde se padanje snega najviše odražava na gustinu saobraćaja i gužve.

Kada pada dosta snega, gradske službe za čišćenje bacaju so kako se ne bi stvorio led i naslage snega na ulicama i to je zaista vrhunsko rešenje, ali nažalost može da napravi problem na obući i stvori tragove na cipelama, pa i da ih ošteti.

Pre svega, treba da imate na umu da je prevencija najbolja i da pre nego što krenete napolje, treba da nanesete vodootporni sprej na obuću, koja će da napravi zaštitni sloj i da spreči da so prodre u materijal.

Da se to ne bi dogodilo, pogledajte kako da uklonite fleke od soli sa obuće:

Sačuvajte obuću od soli Foto: Atlas Studio / Alamy / Profimedia

Soda bikarbona

Napravite pastu od sode bikarbonei vode, pa nanesite pastu na fleke i nežno istrljajte četkicom za zube. Obrišite vlažnom krpom i ostavite da se obuća osuši.

Sirće

Pomešajte jednaku količinu belog sirćeta i mlake vode, pa natopite mekanu krpu u rastvor i nežno prebrišite fleke od soli. Kada se obuća osuši, premažite je kremom za obuću.

Limunov sok

Iscedite svež limun i pomešajte sok sa malo vode. Nanesite rastvor na fleke i ostavite da deluje nekoliko minuta. Potom prebrišite obućču krpom.

