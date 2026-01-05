Slušaj vest

Marija del Sokoro Medina Treho nestala je pre više od sedam godina, a njeni skeletni ostaci pronađeni su u šumovitom području Severne Karoline, nedaleko od kuće u kojoj je nekada živela u Vinston-Sejlemu. Njeno ime dugo je bilo nepoznato, jer nestanak nikada nije prijavljen, a porodica i bližnji nisu je tražili. Tek DNK analiza je otkrila njen identitet i otvorila mnoga pitanja o okolnostima njene smrti.

Otkrivanje ostataka

Ljudski ostaci otkriveni su 10. septembra 2019. godine, kada je lovac u šumi iza stare prodavnice kampera naišao na lobanju, karlicu, delove pršljenova i kosti ruku i nogu. Stanje kostiju bilo je takvo da istražitelji nisu mogli odmah da uzmu DNK uzorke, pa je identitet žrtve ostao nepoznat sve do decembra 2022. godine.

Narednik Kris King iz kancelarije šerifa okruga Forsajt objasnio je da su kosti bile izložene vremenskim uslovima četiri do sedam meseci, ali da, prema dostupnim podacima, Marijin nestanak nikada nije bio prijavljen.

"Okolnosti Marijine smrti i kako je završila tamo gde je pronađena još uvek se aktivno istražuju," rekao je King, pozivajući sve koji imaju informacije da se jave.

DNK identifikacija i tragovi

Kako bi se identitet otkrio, kancelarija šerifa udružila je snage sa DNK projektom Dou, neprofitnom organizacijom specijalizovanom za identifikaciju nepoznatih osoba pomoću istraživačke genetske genealogije. Nakon što je kreiran DNK profil, genealozi su utvrdili da je žrtva Hispanoamerikanka i otkrili dalekog rođaka koji je, tek nekoliko meseci ranije, saznao da je Marija nestala. Potvrda identiteta stigla je nakon DNK testa. Marija je imala 42 godine u trenutku smrti. Rođena je 1976. godine u Zimapanu, u zapadno-centralnom Meksiku.

Istraga se nastavlja

Major Lejn Kunc naglasio je da je identifikacija samo prvi korak u potrazi za pravdom.

"FCSO nastaviće da ispituje ovaj slučaj dok se svi mogući tragovi temeljno ne istraže i dok slučaj zvanično ne bude zatvoren," rekao je Kunc, dodajući da će istraga biti tretirana kao ubistvo dok se ne dokaže suprotno.

Trenutno zvaničnici istražuju sve okolnosti njenog nestanka i smrti, pokušavajući da odgovore na pitanja koja dugo nisu imala odgovore – kako je Marija završila u šumi i zašto niko nije prijavio njen nestanak.

Pogledajte video: Zanimljiva životna priča bake Milene