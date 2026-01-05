da li vam je poznato?

Sara Džesika Parker u taksiju u seriji Seks i grad

Svi smo se bar jednom našli u situaciji kada veza koja je delovala obećavajuće iznenada završi rečenicom: "Izvini, nisam spreman za ozbiljnu vezu." I dok vi pokušavate da shvatite šta se desilo, nekoliko nedelja ili meseci kasnije on objavljuje slike sa venčanja na Instagramu. Zašto se neki muškarci odluče da se žene skoro odmah, dok druge godine drže "u bioskopu"?

Nije stvar u vama

Praksa pokazuje da razlog nije u izgledu, veštinama u kuhinji, niti u osobinama same partnerke. Odgovor koji objašnjava ovu pojavu nije došao iz psihologije, već iz popularne kulture. U epizodi serije Seks i grad (sezona 3, epizoda 8), Miranda kaže:

"Muškarci su kao taksi. Kad su slobodni, upale zeleno svetlo. U jednom trenutku muškarac odluči da je vreme da zasnuje porodicu, da ima decu i sve to i tada upali svetlo. I prvu ženu na koju naiđe – on je zaprosi. To nije sudbina, to je nesrećan slučaj."

Ova metafora je postala globalno prepoznatljiva i dugo živi u kolektivnoj svesti, jer vizualizuje nešto što psihologija nije mogla jednostavno da objasni – trenutak kada muškarac odlučuje da je spreman za brak.

Kako funkcioniše "zeleno svetlo"

Dok muškarac nema "upaljeno svetlo", niko ne može da utiče na njegovu odluku. Može voleti, diviti se, provoditi godine s partnerkom, ali neće napraviti sledeći korak. Kada mu se u glavi "upalilo svetlo", ključna je samo prisutnost – ko se tada nalazi pored njega, biće izabran za životnog partnera. To često znači da muškarci ne biraju "najbolju" partnerku, već onu koja je prisutna u trenutku kada oni odluče da je vreme za brak.

Kada se najčešće pali "zeleno svetlo"

Idealna starosna dob za brak sa najmanjim rizikom od razvoda je između 28. i 32. god Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

Statistika potvrđuje ovaj obrazac. Prema istraživanju Nika Volfingera sa Univerziteta Juta, idealna starosna dob za brak sa najmanjim rizikom od razvoda je između 28. i 32. godine – upravo tada muškarci najčešće osećaju da su spremni za ozbiljnu vezu.

U Evropi je situacija nešto drugačija. Podaci Eurostata pokazuju da muškarci ulaze u brak kasnije: prosečna starost za ženidbu u Švedskoj je 37 godina, dok je u Francuskoj oko 36.

Šta ova teorija znači za vas

Teorija "taksi-svetla" ne daje konkretne savete kako da nekoga "naterate" da se odluči, već nudi razumevanje dinamike muškarčevih odluka. Ako "svetlo ne gori", koliko god vi želeli ili čekali, on neće napraviti sledeći korak – i to nije vaša krivica, niti pitanje kvaliteta veze.

Razumevanje ovog fenomena može umiriti i dati jasnoću: vreme i prisutnost određuju kada će muškarac biti spreman, a ne vaše osobine ili trud.

