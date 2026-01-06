Slušaj vest

Badnje večeje dan kada se poštuje post, ali i kada se okuplja porodica oko bogate, tradicionalne trpeze. Jedan od najomiljenijih specijaliteta tog dana je posna pita krompiruša – jednostavna, ukusna i hranljiva, a opet u skladu sa običajima Badnje večeri.

Sastojci

Za fil:

  • 1 kg krompira
  • 2 glavice crnog luka (može se kombinovati i sa prazilukom)
  • 2–3 kašike ulja
  • so i biber po ukusu
  • (po želji: kašičica mlevene paprike ili suve biljne mešavine)

Za pitu:

  • 500–600 g gotovih kora za pitu (ili domaćih, ako ih pravite sami)
  • 200–250 ml vode ili mineralne vode
  • 2–3 kašike ulja za preliv
  • malo soli za kore i preliv

Priprema

1. Pripremite fil

  • Oljuštite krompir i narendajte ga na krupno rende ili isecite sitnije kocke.
  • U tiganju zagrejte kašike ulja i propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast.
  • Dodajte rendani krompir u tiganj i kratko propržite zajedno sa lukom, oko 5–7 minuta. Posolite i pobiberite po ukusu. Fil treba da omekša, ali ne mora potpuno da se skuva jer će se dodatno peći u pitu.

2. Slaganje pite

  • Razvucite ili pripremite radnu površinu na kojoj ćete slagati kore.
  • Uzmite dve kore i blago ih poprskajte mešavinom vode i ulja – ovo pomaže da korice budu mekane i sočne posle pečenja.
  • Na krajnji deo kora rasporedite deo fila od krompira i luka, pa pažljivo urolajte u rolat.
  • Rolat uvijte u oblik puža ili ga samo stavite u pleh ako ne želite klasičnu spiralu.
  • Ponavljajte slaganje dok ne potrošite sve kore i fil.

3. Pečenje

  • Zagrejte rernu na 200 °C.
  • Prelijte pitu ostatkom mešavine ulja i vode (možete i samo vodom ako želite još posniju verziju) kako bi korice lepo porumenile i ostale sočne.
  • Pecite 30–40 minuta, sve dok pita ne dobije zlatnu boju i hrskavu površinu.
  • Nakon pečenja, najbolje je da pitu pustite da stoji nekoliko minuta pre sečenja – kore će zadržati sočnost, a fil se lakše reže.
