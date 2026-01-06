Naučite kako da napravite ukusnu posnu pitu krompirušu idealnu za Badnje veče ili post. Detaljan recept sa koracima, savetima i sočnim filom od krompira i luka.
probajte i javite
Posna pita s krompirom je obavezna na trpezi za Badnje veče, a priprema je nikad lakša
Slušaj vest
Badnje večeje dan kada se poštuje post, ali i kada se okuplja porodica oko bogate, tradicionalne trpeze. Jedan od najomiljenijih specijaliteta tog dana je posna pita krompiruša – jednostavna, ukusna i hranljiva, a opet u skladu sa običajima Badnje večeri.
Sastojci
Za fil:
Foto: Privatna Arhiva
- 1 kg krompira
- 2 glavice crnog luka (može se kombinovati i sa prazilukom)
- 2–3 kašike ulja
- so i biber po ukusu
- (po želji: kašičica mlevene paprike ili suve biljne mešavine)
Za pitu:
- 500–600 g gotovih kora za pitu (ili domaćih, ako ih pravite sami)
- 200–250 ml vode ili mineralne vode
- 2–3 kašike ulja za preliv
- malo soli za kore i preliv
Priprema
1. Pripremite fil
Foto: Vedad Ceric / Alamy / Profimedia
- Oljuštite krompir i narendajte ga na krupno rende ili isecite sitnije kocke.
- U tiganju zagrejte kašike ulja i propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast.
- Dodajte rendani krompir u tiganj i kratko propržite zajedno sa lukom, oko 5–7 minuta. Posolite i pobiberite po ukusu. Fil treba da omekša, ali ne mora potpuno da se skuva jer će se dodatno peći u pitu.
2. Slaganje pite
- Razvucite ili pripremite radnu površinu na kojoj ćete slagati kore.
- Uzmite dve kore i blago ih poprskajte mešavinom vode i ulja – ovo pomaže da korice budu mekane i sočne posle pečenja.
- Na krajnji deo kora rasporedite deo fila od krompira i luka, pa pažljivo urolajte u rolat.
- Rolat uvijte u oblik puža ili ga samo stavite u pleh ako ne želite klasičnu spiralu.
- Ponavljajte slaganje dok ne potrošite sve kore i fil.
3. Pečenje
Foto: Ivanna Pavliuk / Alamy / Profimedia
- Zagrejte rernu na 200 °C.
- Prelijte pitu ostatkom mešavine ulja i vode (možete i samo vodom ako želite još posniju verziju) kako bi korice lepo porumenile i ostale sočne.
- Pecite 30–40 minuta, sve dok pita ne dobije zlatnu boju i hrskavu površinu.
- Nakon pečenja, najbolje je da pitu pustite da stoji nekoliko minuta pre sečenja – kore će zadržati sočnost, a fil se lakše reže.
Video: Sve o Božićnoj službi
Reaguj
Komentariši