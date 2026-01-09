Slušaj vest

Dok mnoge firme krajem godine organizuju skromne proslave uz večeru i čašu kuvanog vina, jedna nemačka kompanija pomerila je granice. Umesto klasičnog okupljanja, zaposlene u frizerskom lancu "Hilsmann" čekalo je putovanje o kojem mnogi sanjaju – pravo u srce svetske metropole, Njujork.

Pet dana u Njujorku o trošku šefa

Deset zaposlenih frizerki iz "Hilsmanna" ove zime provelo je pet nezaboravnih dana u Njujorku, a sve troškove pokrio je njihov vlasnik, (40).

"Posle godine napornog rada, ovo je najmanje što mogu da učinim za tim koji svakodnevno drži naš posao na vrhu", rekao je Kesler za nemački "Bild".

Iako po struci nije frizer već diplomirani elektrotehničar, Kesler vodi nekoliko salona u Rurskoj oblasti od 2020. godine. Njegov uspeh gradi se na specijalnim tehnikama i visokom kvalitetu usluge, što privlači mnogo klijenata i donosi dobru zaradu.

"Zaista su zaslužile"

Kesler ističe:

"Veoma sam ponosan na svoj tim. Ove žene rade pod izuzetno velikim pritiskom i ovakav gest zaista zaslužuju."

Dodaje da posao ide odlično, termini za naredna tri meseca su popunjeni, a klijenti dolaze iz cele Nemačke. Zbog toga nije problem zatvoriti salone na nekoliko dana i omogućiti zaposlenima ovu jedinstvenu nagradu.

Putovanje puno glamura

Paket uključuje posetu Jelki u Rokfeler centru, šetnju Menhetnom i fotografisanje na Tajms skveru – sve u prazničnoj atmosferi. Iako je napolju hladno, tim je uživao svakog trenutka. Troškovi putovanja, prema Kesleru, premašili su nekoliko desetina hiljada evra.

Put bez šefa

Foto: Printscreen/Instagram

Zaposlene su na put krenule same, jer Kesler smatra da je putovanjezabavnije kada šef nije stalno prisutan:

"Ovako je mnogo zabavnije nego da vam šef stalno gleda preko ramena."

Velikodušnost šefa ogleda se i u svakodnevnom radu – plaća iznad tarifnog minimuma, nudi dodatne benefite, pa čak i električne kabriolete koje zaposlene mogu koristiti privatno.

Njujork, London, Pariz… i filozofija firme

Ovo nije prvi ovakav gest. Još 2022. godine Kesler je tim odveo u Njujork na sedam dana, sa večerama u Hard Rock kafeu i obilaskom grada. Tada je većinu troškova pokrio šef, a deo je plaćen od strane zaposlenih.

Kesler ističe da su ovakve nagrade deo njegove poslovne filozofije – ulaganje u ljude koji čine firmu uspešnom.

