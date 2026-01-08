Slušaj vest

1. Samarluk

Samarluk je staro srpsko jelo od kiselog kupusa i pirinča. Recept postoji vekovima, a u mrsnoj verziji u samarluk se dodaju čvarci.

samarluk Foto: Shutterstock

Sastojci:

glavica kiselog kupusa

100 gr pirinča

glavica crnog luka

nekoliko čenova belog luka

2 dl ulja

kašika ljute aleve paprike

kiseli kupus Foto: Profimedia

Priprema:

Glavicu kupusa sitno iseckati. Crni i beli luk sitno iseći i propržiti na zagrejanom ulju. Dodati iseckan kupus, pa sve zajedno dinstati oko petnaestak minuta. Za to vreme u posebnoj posudi skuvati pirinač.

Upržen kupus začiniti alevom paprikom, umešati pirinač, pa sve zajedno zapeći u rerni oko pola sata. Služiti dok je toplo.

2. Belmuž

Belmuž je tradicionalno staro srpsko jelo uz koje su uživale generacije i generacije, a najčešće se vezuje za planinske krajeve.

belmuž Foto: Printscreen/Youtube/MilosTheKuvar

Ovo jelo se vezuje za pastire pošto je generalno bilo karakteristično za planinske krajeve, a recept je jako prost i garantuje da će vam držati sitost. Za pripremu je potrebno izuzetno malo vremena i truda, a ukus može biti očaravajuć.

Sastojci:

Sir - 1 kilogram - mladi punomasni ili kravlji ili ovčiji (bolji je ukus ako se pomeša više vrsta)

Kukuruzno ili pšenično brašno - oko 250 grama

So - 1 do 3 male kašike (u zavisnosti od toga koliko je sir slan)

belmuž Foto: Printscreen/Youtube/MilosTheKuvar

Priprema:

Prvi isecite sir na komade, a onda ga stavite u jednu malo veću kuhinjsku posudu. Upalite ringlu na 2 ili 3 i lagano ga zagrevajte na niskoj temperaturi. Nikako nemojte pojačavati kako se ne bi desilo da vam sir izgori. Nakon što se sir otopi, dodajte so i brašno mešajte neko vreme varjačom. Količinu soli odredite po sopstvenom ukusu, kao i u zavisnosti od toga koliko je sam sir slan.

3. Ričet

Ričet je starinsko jelo koje su spremale naše bake, a na sličan način se priprema današnji pasulj.

ričet Foto: Predrag Mitić

Razlika je samo u 2 sastojka, a to su ječam i beli luk. Isprobajte ovaj zaboravljeni recept, a ako volite pasulj nema šanse da ne zavolite i ričet već na prvi zalogaj.

Sastojci:

200 g pasulja

200 g oljuštenog ječma

1 crni luk

1 šargarepa

1 kašika masti

70 ml paradajz soka

2-3 čena belog luka

1 kašika brašna

suvo meso ili slanina

pasulj Foto: SINA

Priprema:

Pasulj potopite u vodu i ostavite par sati, a najbolje je preko noći. Zatim prospite vodu, sipajte novu i kuvajte dok ne proključa. Opet prospite vodu, pa dodajte u pasulj ječam i suvo meso i opet sipajte vodu da ogrezne. Poklopite i kuvajte na laganoj vatri oko sat vremena. Na masti (može i ulje) propržite sitno seckan crni luk i šargarepu isečenu na kolutove. Zatim sipajte malo vode i dinstajte dok ne omekša. Dodajte u pasulj. Zatim u istu šerpu dodajte sitno seckan beli luk i posolite. Zatim pomešajte brašno, slatku papriku i paradajz sos, ako je potrebno dolijte malo vode. Ne sme da bude grudvica. Sipajte u pasulj i kuvajte još 15 minuta.

Bonus video: Recept za domaći sladoled od banana i kikiriki putera