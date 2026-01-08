Slušaj vest

Zimsko vreme, kao ovaj period u kom se sad nalazimo, sa izrazito velikim količinama snega, može stvoriti opasne uslove na trotoarima i prilazima ispred zgrada i kuća, povećavajući rizik od klizanja, padova i nezgoda. Pravilno održavanje zaleđenih površina je ključno za bezbednost vaše porodice i gostiju.

Vrlo je važno, osim što se treba adekvatno obući za snežno vreme, da se prate i saveti kako da prođete bez podova i lomova na snegu i ledu.

U galeriji pogledajte kako izgledaju ulice Srbije okovane snegom drugog dana Božića:

Evo praktičnih saveta i trikova kako efikasno upravljati snegom i ledom kod kuće i na poslu. 1. Delujte rano i budite korak ispred leda

Najbolje je reagovati pre nego što led nastane. Pratite vremensku prognozu i pripremite se da reagujete pre nego što nastupe mrazevi. Posipajte sloj sredstava za topljenje leda ili kamene soli po trotoarima i prilazima kada se najavljuje sneg. Ovi proizvodi snižavaju tačku smrzavanja vode, sprečavaju formiranje leda i olakšavaju uklanjanje snega.

2. Koristite odgovarajuće proizvode za topljenje leda

Nisu sva sredstva za led ista. Izaberite proizvod prema vašim potrebama:

Kamena so (natrijum-hlorid): Efikasna i povoljna, ali može oštetiti beton, biljke i metalne površine tokom vremena.

Kalijum-hlorid: Deluje na veoma niskim temperaturama i manje je štetan za površine od kamene soli.

Magnezijum-hlorid: Bezbednija opcija za kućne ljubimce i biljke, ali skuplja.

Bezbednija opcija za kućne ljubimce i biljke, ali skuplja. Pesak ili mačji pesak: Ne tope led, ali pružaju bolji i stabilniji osećaj na klizavim površinama

Proizvode koristite umerenim i ravnomernim slojem da izbegnete rasipanje i štetu po okolinu. Nakon što se led otopi, pometite višak proizvoda kako ne bi dospeo u oluke i kanale.

3. Očistite sneg odmah

Brzo uklanjanje snega sprečava njegovo sabijanje i pretvaranje u led. Koristite čvrstu lopatu za sneg ili snežnu frezu da očistite trotoare i prilaze što pre posle padavina.

Za velike površine, razmislite o ulaganjima u snežne plugove ili guralice. Za manje površine, ergonomske lopate smanjuju napor i olakšavaju posao.

4. Povećajte prijanjanje na stazama

Čak i posle uklanjanja snega i leda, neki delovi mogu ostati klizavi. Posipajte pesak, šljunak ili mačji pesak kako biste poboljšali prijanjanje. Ovi materijali su posebno korisni za strme prilaze, stepenice i prometne staze.

5. Rešite problematične zone sa odvodom

Stajaća voda zbog loše drenaže može zalediti i stvoriti opasne klizave delove. Identifikujte problematična mesta, poput niskih tačaka na prilazima ili kod oluka, i rešite uzrok.

Postavite drenažne sisteme, preusmerite oluke dalje od pešačkih staza ili koristite džakove sa peskom da odvedete vodu. Za brza rešenja, posipajte dodatno sredstvo za led ili pesak na tim mestima.

6. Uložite u grejna rešenja

Za dugoročno rešenje, razmislite o postavljanju grejanih prilaza ili staza. Ovi sistemi koriste električne ili hidronične grejne elemente koji automatski tope sneg i led. Iako zahtevaju ulaganje, štede vreme i trud i smanjuju potrebu za hemijskim sredstvima.

Prenosive grejne podloge su opcija za manje površine ili ulaze. Mogu se postaviti privremeno tokom zaleđenih dana i skloniti kada nisu potrebne.

7. Podstičite bezbedne navike

Podstičite ukućane i zaposlene da se ponašaju sigurno. Preporučite obuću koja ne klizi i ima dobar đon. Koristite rukohvate kada su dostupni i pravite male, oprezne korake po ledu.

Obezbedite dovoljno svetla oko staza i prilaza da led bude vidljiv, naročito ujutru ili uveče. U poslovnim prostorima postavite znakove upozorenja na mestima sklonim zaleđivanju.

8. Redovno održavanje

Rutinsko održavanje značajno pomaže u kontroli leda. Kod kuće, redovno pregledajte imovinu na pukotine ili neravne površine koje mogu pogoršati opasnost od leda. Popravite i zaptivajte oštećenja pre zime.

9. Budite spremni za hitne situacije

Uprkos trudu, nezgode se mogu desiti. Držite prvu pomoć kod kuće i na poslu za povrede od klizanja ili padova. Upoznajte se sa hitnim kontaktima za profesionalno uklanjanje snega ili medicinsku pomoć.

10. Birajte ekološke opcije

Razmotrite ekološke alternative tradicionalnim sredstvima za topljenje leda kako biste smanjili uticaj na okolinu. Tražite biorazgradive proizvode ili one označene kao bezbedni za biljke i kućne ljubimce. Pesak i šljunak takođe poboljšavaju prianjanje bez štetnih hemikalija.

Možda i najbitniji savet - ne koristite vrelu vodu da otopite sneg i led oko domova jer će ona svakako kasnije da se zaledi pa ćete imati dodatni posao. Temperature noću idu i ispod nule, pa imajte na umu da će posipanje vrele vode preko snega da donese kratkotrajno rešenje, ali na duže staze to nije dobra ideja.

Zaključak

Održavanje zaleđenih trotoara i prilaza domovima zahteva proaktivan i dosledan pristup. Delovanjem na vreme, korišćenjem pravih alata i održavanjem bezbednih navika, možete smanjiti rizik i zadržati svoje površine sigurnim za sve. Bilo da ste kod kuće ili na poslu, ovi saveti će vam pomoći da se uspešno nosite sa zimskim izazovima.

(Kurir.rs/ Ona.rs/ Land hub)

