Kako zamišljate da praznici prođu bez pripreme ruske salate? Ova salata je mnogima nezaobilzna tokom ovih hladnih dana i u prazničnom periodu, pa je smatraju kraljicom praznične trpeze. Ipak, da li ste se zapitali koliko ruska salata može da stoji u frižideru?

Imajte u vidu da su njeni sastojci lako kvarljivi, posebno majonez i jaja, pa bi trebalo obratiti pažnju na to. Često se dešava da posle ručka ostane u frižideru i po nekoliko dana. Upravo tada se javlja dilema koju svi znamo - da li je ruska salata još bezbedna za jelo ili je ipak vreme da je bacimo, ma koliko nam teško bilo.

Od čega zavisi koliko dugo može da stoji

Osnovni sastojci ruske salate - kuvano povrće, jaja i majonez - čine je posebno osetljivom namirnicom. Ukoliko je čuvana isključivo u frižideru, dobro zatvorena i nije dugo boravila na sobnoj temperaturi, u većini slučajeva može da se konzumira do dva dana, a ponekad i treći dan.

Važnu ulogu ima i izbor majoneza. Kupovni majonez je stabilniji i produžava trajnost salate, dok domaći, iako bogatijeg ukusa, znatno skraćuje njen vek. Salatu pripremljenu sa domaćim majonezom najbolje je pojesti u roku od 24 sata.

Na bezbednost utiče i način serviranja. Ako je salata više puta iznošena na sto, dugo stajala na sobnoj temperaturi ili se u činiju vraćala već poslužena hrana, njen rok upotrebe se drastično smanjuje, čak i ako na prvi pogled izgleda potpuno u redu.

Znaci da ruska salata više nije dobra

Za razliku od nekih drugih jela, ruska salata retko pokazuje jasne znake kvarenja poput buđi ili neprijatnog mirisa. Ipak, kiseli ton, promenjen ukus, previše tečna struktura ili blaga gorčina jasan su signal da je treba izbaciti.

Najsigurnije pravilo glasi: ako niste sigurni koliko dugo stoji ili kako je čuvana - nemojte je jesti. Ruska salata se lako ponovo priprema, dok su stomačne tegobe poslednje što želite posle prazničnog obroka.

Najukusnija je dok je sveža, a posle dva do tri dana u frižideru najbolje je da se oprostimo od nje i sačuvamo apetit za sledeće praznike.

