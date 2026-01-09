Slušaj vest

Neki recepti su toliko jednostavni da mislimo da s njima ništa ne može poći po zlu. Jedno od takvih jela su palačinke. Za njih nam treba samo nekoliko sastojaka. Mleko, brašno, jaja, malo ulja i prstohvat soli.

Čini se da ništa ne može poći po zlu, ali na kraju naše palačinke nisu savršene. Da li ste se zapitali zašto? To može biti zbog redosleda kojim dodajete sastojke dok mesite testo.

Foto: Shutterstock

Kojim redosledom dodavati sastojke u testo za palačinke

Palačinke su brzo jelo i zato ih najčešće spremamo kada nemamo vremena. Stavite sastojke u činiju, izmešajte mikserom i pržite. Naše palačinke su, međutim, tanke i cepaju se. Testo kada se sipa na tiganj sadrži grudvice, koje se kasnije osećaju tokom jela. Kako sprečiti sve ove nezgode?

Tajna je u pravilnom redosledu dodavanja sastojaka prilikom pravljenja testa za palačinke. Ako dodamo sve odjednom, onda one neće biti savršene. Ključni momenat je dodavanje brašna u testo, ne bi trebalo to da radimo na samom početku.

Zato prvo sipajte mokre sastojke u činiju i dodajte jaja. Tek pošto ih izmešate, postepeno dodajte brašno koje je najbolje prethodno prosejati kroz sito. Zahvaljujući tome, sprečićemo stvaranje grudvica.

Foto: Profimedia

Recept za savršeno testo za palačinke

Sastojci

250 ml mleka

250 ml mineralne vode

1,5 šolje pšeničnog brašna

prstohvat soli

2 jaja

1 kašika ulja

malo gazirane vode

Foto: Profimedia

Priprema

Pripremite smesu, dodajte joj jaja, ulje, vodu i izmešajte mikserom. Zatim dodajte prstohvat soli i uz malo mešanje dodajte brašno prethodno prosejano kroz sito. Kada dobijete konzistenciju guste kreme, testo će biti spremno. Tiganj premazati četkom sa malo ulja.

Ispecite palačinke sa obe strane u zagrejanom tiganju.

Premazati ih omiljenim namazom, nakon toga zamotati i - voila. Prijatno!

