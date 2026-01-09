Slušaj vest

Sarma se prvih par dana jede sa uživanjem i zadovoljstvom, ali kako vreme prolazi, čak i najveći ljubitelji požele pauzu. Tada se nameću važna pitanja poput onog koliko je bezbedno čuvati sarmu, zatim kako to pravilno uraditi, bez rizika po zdravlje i ukus.

Koliko dugo sarma može da stoji u frižideru

Skuvana sarma može bezbedno da stoji u frižideru do četiri dana, pod uslovom da se pravilno čuva. Najvažnije je da se posle kuvanja potpuno ohladi pre nego što se odloži na hladno.

Sarmu je najbolje držati u zatvorenoj posudi ili u loncu sa poklopcem, kako ne bi upijala mirise drugih namirnica. Idealna temperatura frižidera je do četiri stepena, jer se na toj temperaturi usporava razvoj bakterija. Ako primetite promenjen miris, kiselu notu ili neobičnu teksturu, sarmu ne treba dalje konzumirati, čak i ako nije prošlo nekoliko dana. To su znaci da je niste pravilno ili na vreme odložili u frižider.

Kako pravilno zamrznuti sarmu

Ako znate da višak nećete pojesti u narednim danima, zamrzavanje je najbolja opcija. Sarma se zamrzava isključivo potpuno ohlađena, a preporučuje se da se odlaže u manjim porcijama, u plastičnim ili staklenim posudama koje su namenjene za zamrzivač, ili u čvrstim kesama za zamrzavanje, najbolje one sa zip zatvaračem.

Važno je da sarma u posudi bude prekrivena sopstvenim sokom, jer će tako sačuvati sočnost i ukus. Posudu u kojoj ste zamrzli sarmu obeležite nalepnicom na kojoj ćete upisati datum zamrzavanja, kako biste kasnije tačno znali koliko dugo stoji.

I sarma ima rok trajanja Foto: Shutterstock

Koliko dugo sarma može da stoji u zamrzivaču

U zamrzivaču sarma može da se čuva do tri meseca bez značajnog gubitka kvaliteta. Iako tehnički može da traje i duže, posle tog perioda ukus i tekstura mogu da se promene i oslabe.

Najbolje je da se odmrzava polako, u frižideru, a zatim podgreva na tihoj vatri. Ponovno zamrzavanje se ne preporučuje, jer utiče i na bezbednost i na kvalitet jela.

Mali trik za bolji ukus odmrznute sarme

Mnoge domaćice, ali i većina onih koji vole ovo jelo reći će da je sarma čak i ukusnija dan ili dva kasnije. E, takva može da bude i posle zamrzavanja. Ako je podgrevate, dodajte malo vode ili soka od kiselog kupusa i zagrevajte je polako, na nižoj temperaturi. Tako će ostati sočna i zadržati prepoznatljiv domaći ukus.

Uz pravilno čuvanje, višak sarme ne mora da bude problem, već praktično rešenje za dane kada nemate vremena da kuvate, a želite nešto provereno i domaće.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Recept za sarmu: