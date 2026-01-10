Slušaj vest

Kada temperatura ode u minus, a sneg i led okuju trotoare, čak i pouzdane zimske cipele ili čizme mogu da popuste. U takvim situacijama, najpraktičnije je da pravilno izolujete obuću iznutra, koristeći jednostavne i lako dostupne materijale kako biste napravili efikasnu barijeru protiv hladnoće čak i pri najjačim mrazevima. Jednostavan troslojni sistem koji pobeđuje i sibirsku zimu poboljšava udobnost zimske obuće, pružajući toplinu čak i u najhladnijim danima. Trik je krajnje jednostavan i ne zahteva velike finansijske izdatke.

Tri sloja za očuvanje toplote stopala

Iskustvo pokazuje da je za udobnost na ekstremnoj hladnoći bolje koristiti ne jedan, već nekoliko slojeva, svaki sa svojom specifičnom namenom. Pravi redosled je ključ uspeha.

Prvi sloj: Toplotni štit

Njegova svrha je da reflektuje infracrveno zračenje nazad do stopala. Da bi se to postiglo, ispod uloška se postavlja materijal koji ima površinu ogledala. Idealna je tanka poli-etilenska pena obložena aluminijumom (slična građevinskoj peni), koja se prodaje u gvožđarama. Ona ne samo da reflektuje toplotu, već i stvara dodatni izolacioni sloj zbog svoje porozne strukture.

Kako se koristi: Isecite uložak prema obliku vašeg stopala i postavite ga na dno cipele, sjajnom stranom nagore. Važno je da ovaj sloj ne dođe u direktan kontakt sa stopalom - glavni uložak ili dodatna podloga moraju se postaviti preko njega. Jednostavna aluminijumska folija takođe funkcioniše, ali se ona lako gužva i cepa, što je čini manje praktičnom.

Drugi sloj (glavni): Klasična izolacija

Materijal potreban preko polietilenske pene zadržaće toplotu koju je već vratila folija i sprečiće gubitak toplote. Prirodna vlakna poput filca je najbolje rešenje.

Način upotrebe: Isecite uložak od filca debljine između 3 i 5 milimetara. Previše debeo sloj će sabiti stopalo, pogoršati cirkulaciju i izazvati još veću hladnoću. Ovaj uložak postavite preko folije, a zatim stavite standardni fabrički uložak radi udobnosti.

Treći sloj (dodatni): Zaštita od vode

Ako ćete dugo biti napolju na ekstremnoj hladnoći ili postoji rizik da ćete gaziti po snegu ili bljuzgavici, važno je da osigurate da izolacija ostane suva. Tanku, isečenu polietilenska oblogu možete da postavite između folije i filcanog uloška. Ovo će sprečiti vlagu od potencijalne kondenzacije ili slučajno curenje usled natapanja glavne izolacije.

Ipak, i ovako dobra izolacija neće funkcionisati ako ne poštujete dva pravila.

Kontrola vlage. Stopala se prirodno znoje u toplim uslovima. Ako vlaga nema gde da ispari, natopiće vam čarape i izolaciju, što će brzo dovesti do hipotermije. Nikada ne koristite nepropusne materijale (kao što je mušema) preko uloška ili kao gornji sloj. Nakon svakog nošenja, obavezno uklonite sve domaće uloške i đonove i temeljno osušite cipele na sobnoj temperaturi, dalje od radijatora.

Održavajte volumen. Vodite računa da prilikom postavljanja izloacije ne preterate, da vam obuća ne bi postala tesna. Naime, ako osetite da su vam čizme tesne, trebalo bi da koristite tanje materijale ili da kupite zimske čizme za broj veće koje su dizajnirane za ovu vrstu unutrašnje izolacije.