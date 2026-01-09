Slušaj vest

Vlažne maramicesu brz i praktičan način za čišćenje, ali stručnjaci za održavanje doma upozoravaju da nisu bezbedne za sve površine, piše sajt "The spruce".

1. Ekrani telefona, televizora i laptopova

Ne brišite ekran vlažnim maramicama Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Iako mnogi brišu ekrane dezinfekcionim maramicama, to može ozbiljno oštetiti zaštitni sloj koji sprečava otiske prstiju i refleksiju svetla. Hemikalije i vlaga mogu prodreti u unutrašnjost uređaja i skratiti mu vek trajanja. Bolja opcija je suva ili blago navlažena magična krpa, ili sredstvo namenjeno isključivo za ekrane.

2. Ruke

Dezinfekcione maramice nisu zamena za pranje ruku sapunom i vodom. Iako mogu ukloniti deo bakterija, one ne skidaju prljavštinu i masnoću sa kože, a često sadrže hemikalije koje mogu izazvati isušivanje, iritacije ili pucanje kože, posebno ako se koriste često.

Stručnjaci naglašavaju da su sapun i voda i dalje najsigurniji i najefikasniji način za održavanje higijene ruku.

3. Dečije igračke

Opasno po zdravlje Foto: Shutterstock



Većina dezinfekcionih maramica nije bezbedna za čišćenje dečijih igračaka, naročito onih koje deca često stavljaju u usta. Hemijski ostaci mogu ostati na površini i predstavljati potencijalan rizik po zdravlje deteta.

Umesto toga, plastične igračke je najbolje prati toplom vodom i blagim deterdžentom, dok se plišane igračke peru prema uputstvu proizvođača.

4. Površine koje dolaze u kontakt sa hranom

Radne ploče, daske za sečenje i kuhinjski pribor nisu mesto za dezinfekcione maramice jer mogu ostaviti hemijske ostatke koji nisu bezbedni za unos. Mnoge maramice nisu namenjene direktnom kontaktu sa hranom.

Bolja opcija je topla voda i deterdžent, uz obavezno ispiranje.

Iako deluju kao univerzalno rešenje, dezinfekcione maramice su namenjene pre svega tvrdim, neporoznim površinama poput kvaka, prekidača i pločica. Na pogrešnim mestima mogu napraviti više štete nego koristi.

(Kurir.rs/Informer)

