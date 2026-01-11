Slušaj vest

U vreme kada se kuvalo "od oka", a recepti su se prenosili s kolena na koleno, faširane šnicle su bile siguran ručak za celu porodicu.

Baka nije imala vagu ni merice, ali je znala tačno koliko treba hleba da se umesi, koliko luka da pusti sok i kada je smesa "kako treba". Ovaj recept je upravo takav - starinski, provereni i pun ukusa, onaj koji se pamti i uvek rado ponavlja.

Sastojci:

500 g mešanog mlevenog mesa (svinjsko + juneće)

1 veća glavica crnog luka

1 jaje

1 starija kifla ili parče belog hleba (sredina)

malo mleka ili vode (za potapanje hleba)

2 čena belog luka (sitno seckana ili izgnječena)

so i biber po ukusu

prstohvat mlevene slatke paprike

malo seckanog peršuna (po želji)

ulje za prženje

malo brašna ili prezli za valjanje

Meso za faširane šnicle Foto: Profimedia

Priprema:

Kiflu ili hleb potopiti u malo mleka ili vode, pa dobro ocediti i izmrviti rukama. Crni luk sitno iseckati ili izrendati (baka je uvek rendala - da pusti sok).

U većoj činiji pomešati meso, luk, jaje, hleb, beli luk, so, biber, papriku i peršun. Smesu dobro izraditi rukom dok ne postane ujednačena i mekana. Ako je suva, dodati kašiku-dve vode.

Vlažnim rukama oblikovati šnicle, blago ih spljoštiti i uvaljati u brašno ili prezle.

Pržiti na srednje jakoj vatri u zagrejanom ulju, dok ne dobiju zlatno-smeđu koricu sa obe strane. Vaditi na papirni ubrus da se ocede.

Faširane šnicle su najbolje kad malo "odmore" pre prženja - ostavite smesu 10 do 15 minuta da se ukusi povežu.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Kako se spremaju faširane šnicle: