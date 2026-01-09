Slušaj vest

Gotovo svima se dešava isto: posle praznika ostane još pečenja, ali već na prvi pogled deluje tvrdo, suvo i bez života. Stojite ispred frižidera i dvoumite se da li da ga podgrejete ili da ga jednostavno preskočite. Ipak, praznični trud ne mora da propadne.

Kako da meso od Božića ponovo bude sočno

Glavni razlog zbog kog meso postaje suvo jeste gubitak vlage tokom hlađenja i nepravilno podgrevanje. Najčešća greška je korišćenje visokih temperatura, naročito u mikrotalasnoj, gde meso brzo gubi preostale sokove i postaje žilavo.

Rešenje je jednostavno - dodavanje tečnosti koja će nadoknaditi izgubljenu vlagu. Najbolji izbor je malo goveđeg ili pilećeg bujona, ali ako ga nemate, poslužiće i voda sa kockicom putera.

Pravi način podgrevanja

Meso je najbolje podgrevati u rerni, lagano i kontrolisano. Isecite pečenje na ravnomerne kriške, poređajte ih u pleh i dodajte nekoliko kašika toplog bujona - tek toliko da prekrije dno. Potom sve dobro prekrijte aluminijumskom folijom kako bi se stvorila para koja će omekšati vlakna mesa i vratiti mu sočnost.

Temperatura rerne ne bi trebalo da prelazi 150 stepeni, a vreme podgrevanja je idealno između 15 i 20 minuta. Cilj nije ponovno pečenje, već nežno zagrevanje koje čuva strukturu i ukus.

Zašto je bujon bolji od vode

Bujon ne vraća samo vlagu, već i aromu. Meso tokom podgrevanja upija ukuse iz tečnosti, pa se vraća bogatstvo koje je imalo kada je tek bilo izvađeno iz rerne. Ako koristite vodu sa puterom, masnoća dodatno pomaže da meso ostane mekano i dobije lep sjaj.

