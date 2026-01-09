Slušaj vest

Sneg je okovao veliki deo Srbije, a klizavi trotoari i zaleđene površine već predstavljaju ozbiljan rizik za pešake. Pravi ledeni talas očekuje se u noći između 8. i 9. januara, kada će temperature dodatno pasti, pa nije zgoreg podsetiti se osnovnih pravila bezbednog kretanja po snegu i ledu.

Šta je najbezbednije obuti zimi

Obuća igra ključnu ulogu. Zimske cipele ili čizme treba da imaju gumeni đon sa izraženim reljefom, koji obezbeđuje bolje prijanjanje. Glatki, istrošeni ili plastični đonovi znatno povećavaju rizik od klizanja.

Bezbedna obuća treba da:

- ima neklizajući gumeni đon

- bude ravna ili sa vrlo niskom petom

- stabilno drži stopalo i skočni zglob

Zimska obuća Foto: Vladimir Grigorev / Alamy / Profimedia

Patike sa tankim đonom, cipele sa visokom petom ili krutom plastikom nisu pogodne za hodanje po snegu i ledu. U ekstremnim uslovima, protivklizni dodaci za obuću mogu dodatno povećati stabilnost.

Kako pravilno hodati po klizavoj podlozi

Na snegu i ledu važno je hodati sporije i sa kraćim koracima. Stopalo treba spuštati celom površinom, a ne prvo petom. Blago nagnuto telo unapred pomaže da težište ostane iznad stopala.

Ruke ne treba držati u džepovima, jer pomažu u održavanju ravnoteže. Nagli pokreti i žurba povećavaju rizik od pada.

Poseban oprez na stepenicama i ivicama

Stepenice su među najrizičnijim mestima zimi. Uvek koristite rukohvat i krećite se sporije. Na zaleđenim stepenicama preporučuje se bočno kretanje uz oslonac.

Adekvatna zimska obuća Foto: Veres Szilard / Alamy / Profimedia

Izbegavajte metalne površine, šahte, glatke kamene ploče i ivice trotoara, jer se najbrže zalede.

Ako dođe do klizanja

Ako osetite gubitak ravnoteže, pokušajte da je povratite malim koracima i savijanjem kolena. Ako pad ne može da se izbegne, sigurnije je pasti na bok nego unazad ili direktno na kolena.

Bezbedno kretanje po snegu i ledu zavisi od pripreme i pažnje. Pravilna obuća i svesno, sporije kretanje značajno smanjuju rizik od povreda i čine zimske dane sigurnijim.

(Kurir.rs/Blic)

