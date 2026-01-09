Slušaj vest

Niske temperature, sneg i so na ulicama mogu biti izuzetno opasni za pse i druge kućne ljubimce. Tokom zime, šape su najizloženiji deo tela, a bez odgovarajuće zaštite može doći do pucanja kože, iritacija, pa čak i bolnih rana.

Veterinari upozoravaju da vlasnici često potcenjuju ove rizike, ali uz nekoliko jednostavnih koraka, problemi se mogu lako sprečiti.

Da li vazelin zaista pomaže?

Jedan od najčešćih saveta je korišćenje vazelina ili masnijih krema pre izlaska napolje. Stručnjaci potvrđuju da vazelin može poslužiti kao privremena zaštita, jer stvara barijeru između jastučića šapa i hladnih, agresivnih površina poput leda i soli.

Ipak, veterinari naglašavaju da su specijalni balzami za šape bolji izbor, jer su prilagođeni psećoj koži i otporniji na vlagu i lizanje.

Zaštitite šapice kućnog ljubimca od leda i snega Foto: Zdenek Fiamoli / Panthermedia / Profimedia

Najefikasniji načini zaštite šapa zimi

Prema savetima stručnjaka, ovo su najpouzdaniji trikovi za zimsku zaštitu šapa:

- Nanošenje balzama ili vazelina pre šetnje

- Korišćenje zaštitnih čizmica za pse, naročito u gradovima gde se koristi so

- Pranje i temeljno sušenje šapa nakon svake šetnje

- Skraćivanje dlake između jastučića kako bi se sprečilo nakupljanje snega i leda

- Ove navike značajno smanjuju rizik od povreda i infekcija.

Na šta vlasnici treba posebno da obrate pažnju?

Ako ljubimac tokom šetnje počne da podiže šapu, šepa ili odbija da hoda, to je jasan znak da mu je hladno ili da oseća bol. U tom slučaju, šetnju treba odmah prekinuti i proveriti stanje šapa.

Veterinari takođe savetuju da se tokom ekstremnih hladnoća skrate šetnje i izbegavaju površine prekrivene solju i hemikalijama.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Od petardi strada 5.000 životinja godišnje: