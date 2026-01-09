Slušaj vest

Božićna trpeza je bogata, mirisna i gotovo uvek ostane hrane s kojom posle ne znamo šta ćemo.

Upravo zato nije retkost da i danima posle praznika domaćice razmišljaju kako da iskoriste preostalu hranu, a naročito meso, pečenje, koje nije jeftino i svima je žao da se baci.

Umesto da završi u kanti, ovo meso može postati osnova za nova, jednako ukusna jela. Uz malo mašte, božićni ostaci lako se pretvaraju u prave kućne specijalitete.

Pre nego što se upustite u kuvanje, važno je da proverite kako je meso čuvano. Trebalo bi da je bilo zaštićeno od insekata, pravilno upakovano i držano na hladnom mestu. Ako je sve u redu vreme je da isprobate neke nove kombinacije ukusa i zaboravite na bacanje hrane.

Brzi sendviči za dan posle praznika

Pečenje isecite na tanke kriške i složite u sendvič sa sirom, senfom, majonezom, kiselim krastavcima ili malo rena. Ako imate vremena, tostirajte sendvič – ukus će biti još bolji.

Testenina ili rižoto "iz frižidera"

Sitno iseckano meso savršeno se uklapa u testeninu sa pavlakom, paradajz sosom ili pestom. Isto važi i za rižoto, dodajte pirinač, malo povrća i dobićete brz, zasitan ručak.

Tortilje koje nestaju za čas

Zamotajte pečenje u tortilje zajedno sa povrćem, sirom i umakom po izboru (jogurt sa belim lukom, pavlaka ili salsa). Kratko zapecite u tiganju ili rerni i obrok je gotov.

Salata Foto: Shutterstock

Lagana salata sa mesom

Ako želite nešto lakše, pečenje možete dodati salati. Kombinujte ga sa lisnatim povrćem, orasima, sirom i jednostavnim prelivom od maslinovog ulja i sirćeta.

Doručak koji vraća snagu

Sitno seckano pečenje propržite na tiganju i dodajte jaja. Malo mladog luka ili sira i imate savršen praznični doručak.

Domaća sprža za nekoliko dana

Ako vam je ostalo više mesa, stavite ga u veću posudu, dodajte malo vode i začine po ukusu – obavezno beli luk i biber. Krčkajte dok se ne dobije kompaktna masa, pa izlijte u plehove i čuvajte u frižideru. Ovako pripremljeno meso možete jesti još nekoliko dana.

Pica ili pogača

Sitno iseckano pečenje može biti odličan dodatak domaćoj pici ili slanoj pogači. Dodajte sir i malo luka, jednostavno, a veoma ukusno.

