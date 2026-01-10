Slušaj vest

Beg od hladnoće najslađe je potražiti u toplini svog doma, ali zagrevanje prostorija, osim prijatnosti, nosi niz negativnih posledica. Kako biste neutralisali boravak u prostorijama sa izrazito suvim vazduhom, postoji nekoliko načina da boravak u njima učinite prijatnijim.

Redovno provetravanje

često treba provetravati

Provetravanje prostorija je najlakši i najsigurniji način da obezbedite optimalnu vlažnost vazduha, uništite mikroorganizme i sl. Dovoljno je da tri puta u toku dana otvorite prozore i provetrite prostorije na tri minuta. Ako niste u kući tokom dana, sasvim je dovoljno da otvorite prozore ujutru i uveče.

Činije s vodom na grejnim telima

grejanje

Ove činije su takođe veoma efikasne, a najbolje rezultate daju ako ih koristite u kombinaciji s provetravanjem. Nisu skupe, a veoma su korisne. Ako koristite činije za radijator, najbolje je da kupite plastične jer voda u njima najbrže ispari. Na akumulacionim pećima jednostavno stavite šerpu vode i ostavite da lagano isparava. Takođe u posudu s vodom možete sipati nekoliko kapi eteričnog ulja lavande, eukaliptusa ili mente. Eterična ulja imaju antivirusna svojstva, blagotvorno deluju na disajne puteve i otklanjaju umor. Vodu u posudi menjajte svakoga dana.

Iskuvavanje vode s korom citrusa

limun

Suv vazduh možete ovlažiti i iskuvavanjem vode. Dovoljno je da u običan lonac sipate vodu i dodate komadiće kore pomorandže ili limuna. Na laganoj vatri pustite da ta mešavina proključa. Para će povećati vlažnost u prostoriji, a miris citrusa vaše raspoloženje

Sobne biljke

Sobne biljke čine vazduh vlažnijim, zato ispunite njima sve prostorije osim onih u kojima spavate. Za prijatan ambijent i optimalnu vlažnost „pobrinuće“ se fikus, filodendron, dracena, sobne palme, drvo limuna..