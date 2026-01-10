Slušaj vest

Princeza Lejla Pahlavi rođena je 27. marta 1970. godine u Teheranu, kao najmlađa ćerka šaha Reze Pahlavija i njegove treće supruge Fare. Kada je imala samo devet godina, Iranska revolucija je primorala njenu porodicu da napusti dom i započne izbeglički život.

Prvo su se preselili u Egipat, gde je Reza Pahlavi, nakon samo godinu dana, preminuo od Ne-Hodžkinovog limfoma. Nakon toga, porodica se preselila u Ameriku.

„Prešla je put od života sa ocem koji je bio na vrhu sveta do toga da su ih primorali da putuju svetom sa bolesnim ocem kog niko nije prihvatao, dok je on samo tražio mesto za lečenje. Nikad to nije prebolela,“ istakao je Mahnaz Afhami, Iranac koji vodi Fondaciju za iranske studije u Vašingtonu.

Vrhunsko obrazovanje i jezici

Princezi Lejli je omogućeno vrhunsko obrazovanje. Završila je Međunarodnu školu Ujedinjenih nacija i Univerzitet Braun, a govorila je farsi, engleski, francuski, španski i italijanski. Vreme je uglavnom provodila između Konektikata i Pariza, jer je njena majka odabrala Francusku za novi dom. Ipak, uvek je ponosno isticala svoje iransko poreklo.

„Ja ostajem Iranka, kao da nikad nisam otišla od kuće,“ rekla je jednom za poznati španski magazin.

Traume iz detinjstva i izbeglički san

Izvori bliski princezi navode da nikad nije uspela da se izbori s traumama progonstva i njegovim posledicama, dok su njena braća i sestre, starija od nje, nastavila dalje sa životom, ne osvrćući se kao ona.

„Imam taj jedan san, strašan kao pakao. Nalazim se u palati, a ne smem tu da budem. Ako me neko uhvati, odrubiće mi glavu,“ priznala je za američki magazin.

Po nekim izvorima, Lejla je napustila Braun, gde je studirala uporednu književnost, pre nego što je završila diplomu, zbog zdravstvenih problema.

Modna ikona i „it girl“

Najmlađa ćerka šaha bila je jedna od retkih plemkinja koja je pasionirano pratila modu i imala priliku da prošetala pistom. Bila je model brenda Valentino, često krasila naslovnice časopisa, bila pripadnica svetskog džet seta, putovala privatnim avionom i promovisala najnovije modne trendove. Svet ju je video kao „it girl“.

Iako je u javnosti ostavljala utisak srećne i zadovoljne devojke, nikad nije krila osećanja i često je pričala o traumama iz detinjstva i ljubavi prema Iranu.

Tragična smrt princeze Lejle Pahlavi

Svet je bio šokiran kada je u nedelju, 10. juna 2001. godine objavljeno da je princeza Lejla pronađena mrtva.

U londonskom hotelu „Leonard“, njen lekar je zatekao Lejlu bez svesti. Obdukcija i toksikološki nalazi pokazali su da je u njenoj krvi bilo pet puta više od smrtonosne doze leka protiv nesanice, uz zanemarljivu količinu kokaina. Njeno telo već je bilo iscrpljeno zbog poremećaja u ishrani, a lek „sekonal“ je ukrala sa stola svog lekara i bila je zavisna od njega godinama.

Sahranjena je nedelju dana kasnije, pored svoje bake Farideh Dibe, u Parizu.

„Ona je bila topla, divna devojka. Ali osteljiva. Preosetljiva,“ rekao je Mahnaz Afhami nakon ove tragedije.