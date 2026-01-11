Slušaj vest

Dok veliki broj mladih iz Srbije godinama traži bolju budućnost u inostranstvu, Jovana je donela odluku koja je mnoge iznenadila. Posle osam godina života u Austriji, spakovala je kofere i vratila se u Srbiju. Razloge za takav potez otvoreno je podelila na TikToku, gde su njeni video-snimci izazvali brojne reakcije i pokrenuli lavinu komentara.

Od sela u Srbiji do Salzburga

Jovana je detinjstvo provela u malom selu Mol u Srbiji, gde je živela do svoje petnaeste godine. Tada je porodica, u potrazi za sigurnijom i perspektivnijom budućnošću, odlučila da se preseli u inostranstvo. Nakon neuspešnog pokušaja odlaska u Nemačku, novi dom pronašli su u Austriji, u Salzburgu, gde je Jovana nastavila školovanje i započela samostalan život.

Jezik kao najveća prepreka

Iako joj promena zemlje nije teško pala, pravi izazov bio je nemački jezik. Kako sama kaže, snalažljivost i komunikativnost su joj pomogle, ali proces učenja nije bio ni brz ni jednostavan.

"Svako ko kaže da nemački može da se nauči za pola godine – taj laže. Mogu da se savladaju neke osnovne stvari, ali to nije dovoljno da možeš da učiš na tom jeziku, da se školuješ na tom jeziku, da radiš na tom jeziku, da se snalaziš, da budeš ravnopravan državljanin," ispričala je Jovana.

Stabilan život koji je prekinula pandemija

Pre povratka, njen život u Austriji bio je uređen – imala je siguran posao u banci i jasno definisanu svakodnevicu. Međutim, pandemija korona virusa promenila je prioritete i pokrenula razgovore o povratku korenima.

"Kada je krenula pandemija, počeli smo da pričamo o povratku," objasnila je. U tom periodu dala je otkaz, upisala studije dizajna enterijera u Beogradu i odlučila da započne novo poglavlje u Srbiji.

Sama u odluci, ali bez kajanja

Iako su njeni roditelji na kraju ostali u Austriji, Jovana je ostala dosledna svojoj odluci. Povratak je značio i suočavanje sa neizvesnošću.

"Bila sam bačena u vatru, sama ovde, dok su oni ostali tamo. Danas živimo na dve relacije, posećujemo se, ali moram da priznam – do dana današnjeg se nisam pokajala," rekla je iskreno.

Mentalitet koji joj je nedostajao

Jedan od ključnih razloga za povratak bio je osećaj pripadnosti. Jovana ističe da joj srpski mentalitet prija jer joj je, kako kaže, "od malena u krvi". Danas kombinuje stalan posao i frilens angažmane, radeći na izgradnji sopstvenog biznisa.

"Standard je u Austriji možda viši, ali verujem da vredan i inteligentan čovek sa jasnim ciljem može da uspe bilo gde. Ovde radim osam sati dnevno, imam i onlajn posao i lepo mi je. Šta donosi budućnost ne znam, ali trenutno sam srećna u Srbiji," zaključila je.

Podrška i slične priče

Njena ispovest naišla je na snažan odjek. U komentarima su se javili ljudi koji razmišljaju o povratku, ali i oni koji su se već vratili i ne kaju se zbog te odluke.

"Hvala što si podelila ovo! I ja razmišljam da se vratim iz Salzburga nazad za Srbiju", "Salzburg je depresivan. I ja ovde više ne mogu psihički. Razmišljam i sama o povratku", "I ja sam se vratio iz Švedske nakon 20 godina i svi misle da sam lud, tako da te razumem", samo su neki od komentara koji svedoče da Jovanina priča nije usamljena.

Za mnoge, njen primer je podsetnik da povratak kući ponekad može biti najveći korak napred.

Pogledajte video: Ispovest devojke koja je radila na kruzeru