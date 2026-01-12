Slušaj vest

Nakon prazničnog prejedanja svima bi godila pauza od masne hrane, posebno mesa. Proja je idealno rešenje za obrok koji će nas činiti sitim, a neće nas dodatno nadimati. Donosimo vam jednostavan recept za ovo starinsko jelo.

screenshot-8.jpg
Foto: printscreen YT

Sastojci:
3 jaja
3 čaše jogurta
2 čaše kukuruznog brašna
1 čaša belog brašna tip 500
1 čaša ulja
kesica praška za pecivo
ravna kafena kašičica soli

Priprema:
Jaja umutite mikserom da postanu penasta. Dodajte jogurt, kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo, so i ulje, i sve dobro umutite varjačom.

Po želji, u smesu za proju možete da dodate izmrvljen sir, seckanu šunku i/ili seckane krastavčiće.

Podmažite kalupe za mafine, pa sipajte smesu i pecite u dobro zagrejanoj rerni na 200 stepeni dok projice ne porumene.

