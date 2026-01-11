Slušaj vest

Komadi od veštačke kože, od elegantnih jakni do modernih pantalona, ponovo su zavladali modnom scenom. Ipak, jedna žena je na sopstvenoj koži naučila zašto ovaj popularni materijal zahteva poseban oprez. Nakon jedne, naizgled bezazlene greške, doživela je, kako sama kaže, najponižavajući dan na poslu.

Jedna odluka koja je sve pokvarila

TikTokerka Tajla odlučila je da, pre polaska na posao, ispegla svoje pantalone od veštačke kože s unutrašnje strane kako bi uklonila nabore. Nije ni slutila da će joj ta odluka uništiti odevni komad i dan.

Naime, veštačka koža je materijal na bazi plastike i izuzetno je osetljiva na visoke temperature. Direktan kontakt s vrućom peglom može dovesti do topljenja, sagorevanja i trajnog oštećenja materijala, koji potom počinje da se ljušti i raspada. Upravo to se dogodilo Tajli, ali je razmere štete shvatila tek kada je stigla na posao.

Doslovno sam se raspadala po kancelariji

U videu koji je kasnije objavila, Tajla je ispričala kako se stanje pantalona samo pogoršavalo kako je dan odmicao. Elegantni komad odeće počeo je bukvalno da se raspada, a sitni komadići crnog materijala otpadali su svuda po kancelariji.

„Raspadala sam se“, rekla je dok je snimala potpuno uništene pantalone. Gde god da je prošla, iza nje je ostajao trag crnih mrvica.

„Ako ste me danas videli kako se rasipam po kancelariji – niste“, našalila se u opisu videa.

Iako bi mnogi u toj situaciji odmah otišli kući, Taja to nije mogla da priušti zbog poslovnih obaveza.

„Srećom, većinu vremena sam bila za stolom, a kada sam morala nešto da obavim, bila sam u podrumu. Videla sam samo dvoje ljudi i svi smo se smejali“, dodala je kasnije u komentarima.

Njen video je brzo postao viralan, sa više od 73 hiljade pregleda i desetinama komentara ljudi koji su se prepoznali u njenoj nezgodi. Dok su se neki smejali, mnogi su podelili sopstvena neprijatna iskustva s odećom od veštačke kože.

„Žao mi je, ali tvoje kolege su te sigurno zadirkivale ceo dan“,

„Isto mi se dogodilo sa suknjom. Nikad više nisam nosila taj materijal, bilo mi je užasno neprijatno“,

„Meni se to desilo na Ašerovom koncertu. Sakrivala sam se celu noć jaknom“,

„Isto na poslu – htela sam da propadnem u zemlju“,

samo su neki od komentara.

Ova viralna priča još jednom je podsetila da, koliko god veštačka koža bila moderna i efektna, s njom treba postupati veoma pažljivo – naročito kada je u pitanju toplota.

(Kurir.rs/Index)