Zapečeni krompir u foliji sa kajmakom i slaninom: Poslužite ga uz kiseli kupus i uživajte u pravom zimskom ručku!
Bilo da se sprema u rerni, na roštilju ili ispod sača, krompir u foliji sa kajmakom i slaninom je savršen spoj rustične kuhinje i punog domaćeg ukusa. Idealno je kao brz ručak, večera ili prilog uz meso, a priprema ne zahteva kulinarsko umeće.
Zašto volimo krompir u foliji?
Zato što je praktičan, sočan i prilagodljiv. Aluminijumska folijačuva vlagu, krompir ostaje mekan iznutra, dok se spolja blago zapeče. Kada se doda kajmak i hrskava slanina, dobijate jelo koje osvaja na prvi zalogaj.
Sastojci (za 2-3 osobe):
- 3 velika krompira (crveni ili beli),
- 150 g domaćeg kajmaka,
- 100 g dimljene slanine,
- so po ukusu,
- biber (opciono),
- malo svežeg peršuna ili mirođije (za dekoraciju);
Priprema:
Krompir dobro operite (ne ljuštite ga) i blago posolite. Svaki krompir posebno umotajte u aluminijumsku foliju. Pecite u rerni na 200 stepeni oko 60 minuta (ili na roštilju 40 do 50 minuta). Slaninu ispecite posebno dok ne postane hrskava. Pečen krompir pažljivo rasecite, dodajte kajmak i ubacite komade slanine. Po želji pospite seckanim začinskim biljem i poslužite dok je vruće.
