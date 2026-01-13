Slušaj vest

Bilo da se sprema u rerni, na roštilju ili ispod sača, krompir u foliji sa kajmakom i slaninom je savršen spoj rustične kuhinje i punog domaćeg ukusa. Idealno je kao brz ručak, večera ili prilog uz meso, a priprema ne zahteva kulinarsko umeće.

Zašto volimo krompir u foliji?

Zato što je praktičan, sočan i prilagodljiv. Aluminijumska folijačuva vlagu, krompir ostaje mekan iznutra, dok se spolja blago zapeče. Kada se doda kajmak i hrskava slanina, dobijate jelo koje osvaja na prvi zalogaj.

Pečeni krompir na belom salvetu
Pečeni krompir Foto: Shutterstock

Sastojci (za 2-3 osobe):

  • 3 velika krompira (crveni ili beli),
  • 150 g domaćeg kajmaka,
  • 100 g dimljene slanine,
  • so po ukusu,
  • biber (opciono),
  • malo svežeg peršuna ili mirođije (za dekoraciju);

Priprema:

Krompir dobro operite (ne ljuštite ga) i blago posolite. Svaki krompir posebno umotajte u aluminijumsku foliju. Pecite u rerni na 200 stepeni oko 60 minuta (ili na roštilju 40 do 50 minuta). Slaninu ispecite posebno dok ne postane hrskava. Pečen krompir pažljivo rasecite, dodajte kajmak i ubacite komade slanine. Po želji pospite seckanim začinskim biljem i poslužite dok je vruće.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteŽenaPosna pita s krompirom je obavezna na trpezi za Badnje veče, a priprema je nikad lakša
369191_20241203-10-39-26pita-sa-mesom-bez-klasicnog-razvlacenja-testa--dva-nova-trika-koja-morate-proba_ls.jpg
ŽenaŠta ako ste presolili supu? Pre nego što nalijete vode ili je bacite probajte ovu caku, i vrsne domaćice biće iznenađene
činija povrćne supe
ŽenaŽene u Srbiji odlepile za trikom za kuvanje krompira: Gotov je duplo brže, a ukusniji 10 puta
Krompir se kuva u šerpi vode
ŽenaKrompir sa slaninom zapečen u rerni: Ručak gotov za 20 minuta od samo dva sastojka
krompir sa slaninom

Pogledajte video: Recept za pečeni krompir

Pečeni krompir Izvor: Instagram/ somethingnutritious