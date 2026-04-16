Beli lukje sjajan dodatak jelima, zbog svog intenzivnog i karakterističnog ukusa, bilo da su u pitanju čorbe, paste ili priprema mesa. Ipak, kada pripremate jelo, sigurno se uvek mučite sa ljuštenjem, a miris koji ostaje na prstima je prava noćna mora. Probajte jedan jednostavan trik i sve ovo će biti davna prošlost!

Beli luk Foto: Shutterstock

Stavite celu glavicu belog luka u mikrotalasnu na 20 sekundi ili manje, u zavisnosti od jačine vašeg aparata.

Kada ga izvadite, primetićete da se veoma lako ljušti, a miris belog luka se ne zadržava na vašim rukama. Oljuštene čenove belog luka možete da držite u zatvorenoj činiji u frižideru do dva dana.

beli luk
Beli luk
 VIDEO: Kako se čuva beli luk: 

kako se čuva beli luk Izvor: instagram/plantyou