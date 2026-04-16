Probajte ovaj trik i ruke vam se više nikada neće osećati na beli luk.
Probajte genijalni trik: Kad sledeći put budete ljuštili beli luk, primenite ovaj korak i rešite se neprijatnog mirisa
Beli lukje sjajan dodatak jelima, zbog svog intenzivnog i karakterističnog ukusa, bilo da su u pitanju čorbe, paste ili priprema mesa. Ipak, kada pripremate jelo, sigurno se uvek mučite sa ljuštenjem, a miris koji ostaje na prstima je prava noćna mora. Probajte jedan jednostavan trik i sve ovo će biti davna prošlost!
Beli luk Foto: Shutterstock
Stavite celu glavicu belog luka u mikrotalasnu na 20 sekundi ili manje, u zavisnosti od jačine vašeg aparata.
Kada ga izvadite, primetićete da se veoma lako ljušti, a miris belog luka se ne zadržava na vašim rukama. Oljuštene čenove belog luka možete da držite u zatvorenoj činiji u frižideru do dva dana.
