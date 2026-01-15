Slušaj vest

Zapušen odvod u kuhinji ili kupatilu je jedan od onih problema koji se uvek pojave u najgorem mogućem trenutku. Voda polako otiče, iz cevi se širi neprijatan miris, a rešenja se najčešće svode na jaku hemiju ili poziv majstoru.

Ipak, iskusni majstori znaju da se većina ovih problema može sprečiti mnogo ranije i to uz minimalan trud. Evo saveta jednog vrsnog vodoinstalatera koji zanat drži u malom prstu.

Pravi uzrok zapušenja nije ono što mislite

Većina ljudi veruje da cevi zapuše ostaci hrane ili kosa. U stvarnosti, glavni problem je masna, gotovo nevidljiva naslaga koja se svakodnevno stvara na zidovima cevi. Nastaje pranjem sudova, izlivanjem supa, ali i od kozmetičkih proizvoda. Ta lepljiva masa vremenom hvata sve što prođe kroz odvod i polako stvara čep.

Sudopera Foto: Nunnicha Supagrit / Alamy / Alamy / Profimedia

Agresivna sredstva iz prodavnica rešavaju posledicu, ali ne i uzrok, a uz to mogu oštetiti cevi. Zato je mnogo pametnije delovati preventivno.

Zašto blaga, prirodna rešenja daju bolje rezultate

Stari majstori se oslanjaju na princip redovnog održavanja, a ne na "gašenje požara". Umesto jakih kiselina, koriste se prirodni procesi koji razgrađuju masnoću pre nego što se ona pretvori u problem. Ideja je jednostavna – ukloniti masni film dok je još tanak i mekan.

Ovaj metod je namenjen prevenciji i idealan je u trenutku kada voda još uvek otiče, ali primetno sporije. Priprema je jednostavna i ne zahteva skupa sredstva.

Kako se pravi rastvor za održavanje odvoda

Za ovaj jednostavan trik potrebni su sastojci koje većina ima u kuhinji. Ideja je da se pokrene blagi, prirodni proces koji razgrađuje masne naslage u cevima pre nego što postanu problem.

Otpušavanje cevi Foto: Shutterstock

U čaši mlake vode (nikako vruće) rastvorite jednu kašiku sode bikarbone i jednu kašiku šećera. Kada se sastojci sjedine, dodajte jednu kašičicu suvog kvasca i lagano promešajte. Ostavite mešavinu da odstoji petnaestak minuta, dok se ne pojavi blaga pena na površini.

U večernjim satima, kada sudoperu ili lavabo više nećete koristiti, sipajte celu količinu rastvora direktno u odvod i ne ispirajte vodom. Ostavite da deluje nekoliko sati, idealno tokom noći. Ujutru pustite toplu vodu nekoliko minuta kako biste isprali ostatke i omekšane naslage.

Ključ uspeha je u redovnosti. Kada se ovakav postupak ponavlja jednom mesečno, masne naslage nemaju šansu da se nagomilaju.

Male navike koje prave veliku razliku

Uz povremeno čišćenje ovim rastvorom, važno je da obratite pažnju i na svakodnevne navike. U odvod nikada ne sipajte iskorišćeno ulje, a zaštitne mrežice na slivnicima mogu sprečiti ulazak krupnijih nečistoća. Ove sitnice često znače razliku između cevi koje rade besprekorno i iznenadnog zapušenja.

Ovaj jednostavan trik pokazuje da je u održavanju doma često najefikasnije ono što je i najjednostavnije. Uz malo pažnje i redovnu rutinu, odvod može ostati čist, bez neprijatnih mirisa i bez nepotrebnog stresa.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Zaštitite vodomere tokom ledenih dana: