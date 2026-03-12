Slušaj vest

Da pojasnimo, celulit je rezultat prekomernog nakupljanja masti u vezivnom tkivu koje dovodi do talasastih udubljenja kože nalik pomorandžinoj kori. Uglavnom se pojavljuje na butinama, kukovima, zadnjici i stomaku i deluje jako neprivlačno.

Da ne biste došle u tu situaciju, ili ako ste ipak podložne njemu, u nastavku se nalaze saveti kako da sprečite širenje celulita, ali i kako da ga uklonite na prirodan način. Sve što vam je potrebno jeste kokosovo ulje koje možete da koristite na pet načina.

1. Konzumiranje kokosovog ulja

Možete popiti dve kašike kokosovog ulja dnevno pre treninga ili da ga koristite u kuvanju. Ono će podstaći prirodni proces sagorevanja masti u telu i pomoći u eliminisanju celulita.

Kokosovo ulje Foto: Shutterstock

2. Lokalna primena na oblastima zahvaćenim celulitom

Ovakav način je i najlakši način da se rešite celulita. Svakodnevno umasirajte kokosovo ulje na delove tela zahvaćene celulitom. Koža će ga apsorbovati i razbiti masne naslage u ćelijama. Takođe, kokosovo ulje hrani kožu i čini je mekšom i mlađom.

3. Suvo četkanje

Ovo je veoma popularna metoda i u njoj se kokosovo ulje utrlja, pa se ona četka suvom četkom. Nanošenje kokosovog ulja odmah posle toplog tuša, a zatim trljanje kože četkom stimuliše limfni sistem tela. Za brže rezultate odaberite prirodnu četku, a izbegavajte upotrebu onih od veštačkih vlakana.

Ova metoda osim što eliminiše toksine i nagomilane masti, pomaže da se rešite suve kože na kolenima, laktovima i zglobovima, obezbeđuje zategnutiju kožu i bolji protok krvi.

4. Duo sa kafom

Poznato je da je kafa odlična u otklanjanju celulita, ali u kompletu sa kokosovim uljem prava je kombinacija.

Celulit Foto: Profimedia

Pomešajte kokosovo ulje sa zrnima kafe i napravite pastu. Gruba i sirova tekstura kafe će delovati kao piling otvarajući začepljene pore, dok će kokosovo ulje obezbediti odgovarajuću hidrataciju kože. Čuvajte ovu mešavinu u staklenoj posudi i zagrejte pre upotrebe. Kada utrljate, isperite posle 15 minuta.

Ova mešavina takođe stimuliše pravilan protok limfe/krvi u telu. Korišćenje toplog kokosovog ulja za pravljenje ove mešavine je dobra ideja.

5. Mešavina sa esencijalnim uljem

Da li ste znali da mešanje esencijalnog i kokosovog ulja može pomoći da se rešimo celulita? Napravite mešavinu od ova dva sastojka i nanesite na deo kože koji je zahvaćen celulitom. Utvrđeno je da mešavine eteričnih ulja čine čuda u rastvaranju viška masti ispod slojeva kože.

Naravno, paralelno sa korišćenjem kokosovog ulja trebalo bi da vodite računa o ishrani i da pijete dosta vode - sama upotreba kokosovog ulja neće napraviti razliku ako se ne prdržavate zdravih stilova života.

