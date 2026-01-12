Slušaj vest

Postoji jednostavan trik da kupus salata bude savršeno isečena i tanka, gotovo kao u restoranu, a priprema traje samo nekoliko minuta. Umesto klasičnog rendanja ili sečenja nožem, preporučuje se korišćenje ljuštilice za povrće.

Glavicu kupusa treba prvo preseći na polovine, zatim na četvrtine. Četvrtinu kupusa postavite na dasku i pomoću ljuštilice povlačite gore-dole po unutrašnjosti glavice. Na taj način kupus će biti ravnomerno isečen, tanak i spreman da upije začine ili dresing.

krupni plan ženskih ruku koje na drvenoj dasci seckaju ljubičasti kupus
Kupus Foto: Shutterstock

Za sočniju i ukusniju salatu, uz so dodajte i malo šećera, standardno ulje i sirće, ali i oko 100 ml vode.

Salatu dobro izmešajte i ostavite da odstoji 15 minuta pre serviranja. Voda omekšava kupus, a šećer pojačava ukus, čineći salatu posebno prijatnom i sočnom.

(Kurir.rs/Najžena)

profimedia0267028219.jpg
stockphotooldtraditionalwayofproducingsauerkrautathome1535909684.jpg
Slatki kupus u loncu polupokriven poklopcem
lički kupus

