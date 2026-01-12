Sara se za svog supruga udala nakon 43 prosidbe

Sara Vintrip (36) iz Ujedinjenog Kraljevstva godinama je odolevala bračnoj ponudi svog partnera Luka Vintripa. Iako su bili u vezi sedam godina, sudbonosno "da" izgovorila je tek nakon neverovatnih 43 prosidbe.

Prva prosidba - prerano za odluku

Luk je Saru prvi put zaprosio još 2018. godine, svega šest meseci nakon što su započeli vezu. Za nju je to bilo isuviše rano.

- Samo sam rekla: "Ne, tek smo šest meseci zajedno". Volela sam ga, ali nisam želela da kažem "da" pa kasnije to povučem, objasnila je Sara.

Upornost bez granica

Iako odbijen, Luk nije odustajao. Tokom narednih godina smišljao je sve spektakularnije načine da je zaprosi - od romantičnih večera uz sveće, preko iznajmljivanja zamkova u Pragu, do jahanja konja na plaži na Jamajci.

Posle 42. pokušaja, Sara mu je ipak dala obećanje: "Sledeći put kad me pitaš, reći ću "da", samo sačekaj".

Prosidba u "centru sveta"

Godinu dana kasnije, Luk je Saru odveo u Grinvič, u jugoistočnom Londonu, simbolično mesto na kojem se meri Grinvičko srednje vreme. Tamo joj je rekao: "Ovo je centar sveta, a ti si centar mog sveta i želim da se udaš za mene".

Ovog puta, odgovor je bio drugačiji.

"Konačno je osvojio moje srce"

Sara je pristala na brak, a Lukova istrajnost se napokon isplatila.

"Konačno je osvojio moje srce. Verovatno bi trebalo da dobije Ginisovu nagradu. Zahvalna sam što je bio uporan toliko dugo", rekla je Sara.

Par se venčao u maju na destinacijskom venčanju na Jamajci, a Sara je na Instagramu podelila fotografije uz poruku: "Gospodin i gospođa Vintrip. Konačno".

Venčanje iz snova koje je krenulo po zlu

Ipak, ono što je trebalo da bude najlepši dan u njenom životu pretvorilo se u ozbiljnu zdravstvenu krizu. Sara je već mesecima pre venčanja osećala bol u preponama, ali ga je ignorisala dok je planirala svaki detalj ceremonije.

Tokom puta na Jamajku cista koju je imala pukla je i postala septična. Bol je bio toliko jak da Sara nije mogla ni da zapleše prvi ples sa suprugom.

Tišina iza osmeha

Tokom same ceremonije i slavlja trudila se da ne pokaže koliko joj je loše, kako gostima ne bi pokvarila raspoloženje. Odbila je prvi ples, a bračnu noć provela je u jakim bolovima i sa povišenom temperaturom, dok su gosti mislili da je reč o mamurluku.

Hitna operacija po povratku kući

Po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo, hitna pomoć ju je odmah prevezla u bolnicu. Lekari su otkrili cistu veličine četiri sa dva centimetra, sa ozbiljnim apscesom, zbog čega je bila neophodna hitna operacija. Sara se sada oporavlja, prima jaku terapiju antibioticima i ima otvorenu ranu dok lekari čekaju da se infekcija u potpunosti povuče. Tokom svega, Luk joj je bio stalna podrška i nije se odvajao od nje.

Poruka drugim ženama

Nakon svega što je prošla, Sara upozorava druge da ne ignorišu signale koje im telo šalje i da ne odlažu lekarski pregled – čak ni zbog venčanja. Njena priča, koja je započela kao romantična bajka, danas služi kao snažan podsetnik koliko je važno zdravlje staviti na prvo mesto.

