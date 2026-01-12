Slušaj vest

Medicinska sestra iz hospicija Džuli Mekfaden podelila je tri stvari koje nikada ne bi radila, nakon što je godinama brinula o ljudima u njihovim poslednjim danima života. Tokom karijere svedočila je brojnim smrtima i dobro zna kako telo reaguje kada zdravlje počne ozbiljno da popušta.

Autorka je knjige "Nothing to Fear: Demystifying Death to Live More Fully" i na svom Jutjub kanalu često govori o palijativnoj nezi i procesima koji se dešavaju pred kraj života. Nakon što je bila svedok hiljada smrti, izdvojila je tri stvari koje nikada ne radi.

Prekomerna konzumacija alkohola

Džuli je upozorila na rasprostranjeno uverenje da je svakodnevno "umereno" ispijanje alkohola bezopasno, ističući da je "klinički dokazano da svakodnevno pijenje nije dobro za zdravlje". Ranije je za sebe rekla da je bila visokofunkcionalna alkoholičarka i da je već godinama trezna.

"Znam da sam trezna pa sam možda pristrasna, ali čak i da nisam, rekla bih da su i svakodnevno pijenje i povremeno pijenje u velikim količinama problem. Jetra je predivan organ koji za nas obavlja mnogo funkcija. Kada ne radi, posledice su loše," objasnila je medicinska sestra.

Istakla je da je videla dovoljno ljudi koji su umrli od posledica alkohola, odnosno ciroze jetre, i naglasila: "To nije dobro. I može se sprečiti." Navela je i da jetra može da se oporavi ako se sa pijenjem prestane ili ono značajno smanji.

Pušenje i vejping

Džuli je naglasila da su pušenje i vejping podjednako štetni, iako mnogi smatraju da je vejping bezbednija opcija.

"Danas se mnogo ljudi okreće vejpingu. Međutim, vejping je jednako loš kao i obične cigarete," rekla je i objasnila je da ne šteti samo plućima, već čitavom kardiovaskularnom sistemu.

"Čak i ako ne dobijete emfizem, HOBP ili rak pluća, imaćete srčane probleme. Doći će do stanjivanja zidova arterija i vena, kao i problema sa cirkulacijom," rekla je i dodala da iako hospicijska nega može da obezbedi mirnu smrt, istakla je da osećaj nedostatka vazduha nikada nije prijatan.

Medicinska sestra Džuli Mekfaden o smrti Foto: Printscreen/Youtube/HospiceNurseJulie

Vožnja motocikala

Ova odluka, kako kaže, proistekla je iz njenog iskustva rada u traumatološkoj jedinici intenzivne nege. Džuli savetuje izbegavanje motocikala, kvadova i sličnih vozila na kojima je osoba izložena i lako može da padne.

"Sa kacigom ili bez kacige. Nimalo dobro", rekla je i naglasila da je videla "veoma mnogo smrti" i "veoma mnogo nesreća" povezanih sa takvim vozilima, bez obzira na nošenje kacige, i zaključila da to jednostavno nije nešto što bi ikada radila.

