Današnjim mladim generacijama teško je da zamisle vreme u kojem zaljubljeni parovi nisu imali mobilne telefone, društvene mreže i aplikacije za dopisivanje. Nekada su se susreti, poruke i pogledi morali planirati pažljivo i uz pomoć drugih ljudi.

Priča sa mreža izazvala podeljene reakcije

Kako je izgledala ljubav u tom vremenu, opisao je jedan korisnik društvene mreže Threads, koji je podelio porodičnu priču o ujaku i ujni, zaljubljenima u doba kada onlajn komunikacija nije postojala. Njegovu objavu prenosimo u celosti.

"Krađa mlade" kao jedini izlaz

Priča majka danas kako je ona sa ujakom išla da "ukrade" ujnu. Ujna je imala 15 godina kad se zaljubila u ujaka i pobegla za njega. Bila je maloletna i roditelji su je vratili kući.

Ispričao ljubavnu priču o ujaku i ujni pa šokirao

Zaljubljeni su se dogovorili da ujak i majka pozajme auto od rođaka i da je "ukradu" kad ujna izađe iz kuće. Kako su se ujak i ujna tad dogovorili, bez mobilnih telefona, nije mi jasno? Imali su samo pomoć prijatelja, koji su prenosili poruke. Vredelo je stresa, jer su proveli 50 godina zajedno – završio je svoju objavu korisnik.

Reakcije koje su preplavile mreže

Objava je brzo izazvala lavinu komentara. Mnogi su bili dirnuti pričom o dugoj i postojanoj ljubavi.

"To je bila ljubav, poštovanje, 50 godina su prošli i dobre i loše trenutke, malo je danas takvih ljubavi", "Lepa priča", "Ovo je prava ljubav", pisali su korisnici.

Podeljena mišljenja javnosti

Ipak, nisu svi reagovali sa oduševljenjem. Pojedini komentatori istakli su da su akteri priče bili premladi za takav životni korak.

Objavio ljubavnu priču ujaka i ujne pa šokirao Srbe Foto: Shutterstock

"Ja sam sa 15 godina igrala klikere", "Danas bi to verovatno bilo krivično delo", "Zašto ne sačekati nekoliko godina?", "Ja bih se ubila da mi neko odvede ćerku sa 15 godina", glasili su neki od komentara.

Ljubav nekad i sad – gde je granica?

Priča je otvorila širu raspravu o razlikama između prošlih i današnjih vremena, ali i o tome gde se povlači granica između romantične ljubavi i neodgovornog postupka.

Kakvo je vaše mišljenje? Da li ste i sami svedoci sličnih ljubavnih priča iz nekih drugih vremena?

