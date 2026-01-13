Slušaj vest

Najrizičniji uređaj koji nikada ne bi trebalo priključivati na produžni kabl ili razvodnik jeste grejalica. Bilo da je reč o uljnom radijatoru, kvarcnoj ili ventilatorskoj grejalici, ovi uređaji troše veliku količinu električne energije. Kada se uključe u produžni kabl, dolazi do preopterećenja koje može izazvati pregrevanje, topljenje plastike, pa čak i požar.

Kad zaštita zakaže

Iako zidne utičnice u većini stanova dolaze u paru kako bi se izbeglo opterećenje strujnog kola, produžni kablovi često „zaobilaze“ ovu zaštitu. Upravo zato su posebno opasni kada se na njih priključe uređaji velike snage.

Grejalice, međutim, nisu jedini problem. Stručnjaci savetuju da se klima-uređaji, frižideri, zamrzivači, mikrotalasne rerne, tosteri, pa čak i električni alati uvek priključuju direktno u zidnu utičnicu. Ispravna kućna instalacija može da podnese ovakvo opterećenje, dok produžni kablovi za to nisu predviđeni.

Produžni kabl Foto: Profimedia

Još jedna česta greška jeste postavljanje razvodnika iza nameštaja ili u skučen prostor. Bez dovoljno vazduha, kablovi i utičnice se dodatno zagrevaju, što povećava rizik od topljenja i zapaljenja. Posebno je opasno povezivanje više produžnih kablova jedan u drugi – čak i ako su priključeni uređaji male snage, opterećenje se brzo sabira.

Dodatni problem predstavljaju stari i dotrajali produžni kablovi. Ako primetite napuklu izolaciju, oštećenje, labave utičnice ili izložene žice, takav kabl treba odmah izbaciti iz upotrebe. Ovakvi kablovi predstavljaju ozbiljnu opasnost, naročito u domaćinstvima sa decom ili kućnim ljubimcima.

Preporuka stručnjaka

Stručnjaci preporučuju korišćenje razvodnika sa zaštitom od prenapona, umesto običnih produžnih kablova, posebno za elektronske uređaje. Ipak, ni oni nisu zamena za pravilno priključivanje snažnih kućnih aparata.

Zaključak je jasan: ako želite da se zimi zagrejete bez straha od kratkog spoja ili požara, grejalicu uvek uključujte direktno u zidnu utičnicu. Jedna pogrešna navika može vas koštati mnogo više od hladnog stana – može ugroziti ceo dom.

(Kurir.rs/ Blic)

VIDEO: Ako koristite pordužni kabl na ovaj način, odmah prestanite: