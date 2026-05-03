Slušaj vest

Čišćenje indukcionih ploča je jednostavno i ne zahteva mnogo vremena. Najlakše je koristiti specijalne preparate namenjene upravo ovim pločama: nanese se mala količina po površini, prebriše mokrom krpom, a zatim se, po želji, može preći preparatom za staklo kako ne bi ostali tragovi. Ako ne želite dodatni preparat, dovoljno je ploču osušiti ubrusom ili salvetom.

oprezno-sa-sodom-stockphotoayoungwomaniscleaninganinductionelectrichobcleaninginthekitchenelectricoven2110478099.jpg
Čišćenje indulkcione ploče Foto: Shutterstock

Za zagorele delove preporučuje se pažljivo čišćenje žicom ili prirodnim metodama. Na primer, sodu bikarbonu možete posuti po prljavim delovima, a zatim ih prekriti krpom natopljenom mlakom vodom i deterdžentom za sudove. Nakon pola sata lagano obrišite. Isto tako, sok od limuna može poslužiti za čišćenje – pospite ploču, ostavite 10-15 minuta i operite.

Važno je da se indukciona ploča nikada ne čisti abrazivnim sredstvima i da pre bilo kakvog čišćenja bude potpuno ohlađena.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustiteŽenaEVO KAKO DA OČISTITE ŠPORET OD MASNOĆE ZA SAMO NEKOLIKO MINUTA: Sve već imate u kuhinji, a ovi saveti će vam OLAKŠATI posao!
sporet--1.jpg
ŽenaMnogi koriste fioku ispod šporeta za plehove: Njena prava svrha iznenadiće i iskusne domaćice
2958823-sporetshutterstock1035159343-ff.jpg
ZanimljivostiMnogi ne znaju kako je čuveni smederevac dobio ime: Sve je počelo 1928. godine...
Screenshot 2024-12-24 091127.jpg
ZanimljivostiKupili napuštenu kuću, pa odlučili da je renoviraju: Zapanjili se zbog onog što su pronašli u zidu (VIDEO)
renoviranje kuće

 VIDEO: Kako rasklopiti vrata rerne za čišćenje: 