Kako očistiti indukcionu ploču? Ovo sredstvo skida sve, čisti i najgoru prljavštinu!
Čišćenje indukcionih ploča je jednostavno i ne zahteva mnogo vremena. Najlakše je koristiti specijalne preparate namenjene upravo ovim pločama: nanese se mala količina po površini, prebriše mokrom krpom, a zatim se, po želji, može preći preparatom za staklo kako ne bi ostali tragovi. Ako ne želite dodatni preparat, dovoljno je ploču osušiti ubrusom ili salvetom.
Za zagorele delove preporučuje se pažljivo čišćenje žicom ili prirodnim metodama. Na primer, sodu bikarbonu možete posuti po prljavim delovima, a zatim ih prekriti krpom natopljenom mlakom vodom i deterdžentom za sudove. Nakon pola sata lagano obrišite. Isto tako, sok od limuna može poslužiti za čišćenje – pospite ploču, ostavite 10-15 minuta i operite.
Važno je da se indukciona ploča nikada ne čisti abrazivnim sredstvima i da pre bilo kakvog čišćenja bude potpuno ohlađena.
