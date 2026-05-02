Većina vlasnika perjane jakne bez razmišljanja nosi na hemijsko čišćenje, a da i ne zna da se u kućnim uslovima može postići gotovo isti rezultat. Ključ je u tome da se razume kako funkcionišu perje, paperje i tkanina, a ne da se samo uključi mašina za veš.

Etiketa je ključna

Svako čišćenje ne počinje od deterdženta, već od etikete. Proizvođač na njoj navodi koju temperaturu tkanina može da izdrži i kako će se ponašati punjenje. Ako je dozvoljeno mašinsko pranje, najčešće je reč o programu do 30 stepeni. Toplija voda uništava strukturu perja ili punjenja i čini ga spljoštenim.

Ako je naznačeno samo ručno pranje, jakna se može potopiti u kadi, ali bez ceđenja i uvrtanja. A znak zabrane znači da ne treba rizikovati, takvu perjanu jaknu je bolje uopšte ne kvasiti.

Zašto je priprema važnija od samog pranja

Pre nego što se jakna ubaci u mašinu, treba je potpuno zakopčati, okrenuti na naličje i proveriti šavove. Mala rupica tokom pranja lako postane velika, a perje može da izađe napolje. Krzno sa kapuljače obavezno se skida, jer u bubnju gubi oblik.

Džepovi moraju biti prazni, jer sitnice mogu da oštete tkaninu. Ovi jednostavni koraci čuvaju ne samo jaknu, već i živce.

Čime prati jaknu da punjenje i perje ne propadnu

Običan prašak je glavni neprijatelj punjenja. On ostavlja naslage i slepljuje perje. Najbolji izbor su tečni gelovi za osetljive tkanine ili specijalna sredstva namenjena baš za perjane jakne.

U bubanj se stavlja samo jedna jakna i dodaju se dve-tri teniske loptice. One sprečavaju da se punjenje zgrudva i pomažu mu da zadrži volumen. Program treba da bude blag, bez jakog centrifugiranja.

Od sušenja sve zavisi

Posle pranja jakna se ne cedi i ne stavlja na radijator. Kači se na široke vešalice u dobro provetrenoj prostoriji. Na svaka dva-tri sata treba je blago protresti i rukama razmrsiti punjenje kako bi se perje ravnomerno rasporedilo.

Potpuno sušenje može da potraje i do dva dana. Žurba ovde često dovodi do neprijatnog mirisa vlage i tvrdih, zbijenih delova unutar jakne.

Zašto ovo funkcioniše

Ovakvim pristupom tkanina zadržava svoja zaštitna svojstva, a punjenje ostaje vazdušasto. Jakna ponovo postaje lagana i topla, bez osećaja vlage i mirisa hemije. Praktično se vraća u stanje u kakvom je bila u prodavnici. A pritom nema potrebe da se plaća nekoliko hiljada za hemijsko čišćenje. Malo pažnje i strpljenja daje isti efekat.

