Buđ je čest problem u domaćinstvima i najčešće se pojavljuje na vlažnim mestima, poput kupatila, kuhinja i podruma. Iako je rasprostranjena, mnogi ljudi nisu ni svesni njenog prisustva dok se ne proširi. Osim što narušava izgled prostora, buđ može da izazove i zdravstvene tegobe, uključujući alergije i probleme sa disajnim putevima.

Buđ veliki problem

Manje je poznato da se buđ vrlo često zadržava i u veš mašini, naročito u gumi na vratima, iza same mašine, ali i u fioci za deterdžent. Upravo taj deo je problematičan jer se u njemu stalno zadržava vlaga, a uski prostor otežava temeljno čišćenje.

Jedna strastvena ljubiteljka čišćenja nedavno je podelila svoje iskustvo na Facebook stranici Mrs Hinch Army, otkrivši kako je uspešno uklonila buđ iz fioke veš-mašine, piše Express.

Sandra Pikton priznala je da se šokirala kada je otkrila koliko se buđi nakupilo u fioci njene veš-mašine. Kako je napisala u objavi, bila je zgrožena kada je shvatila da je upravo tu prala odeću svoje bebe, zbog čega je odmah odlučila da reaguje.

Njena metoda je jednostavna i ne zahteva skupa hemijska sredstva. Koristila je mešavinu belog sirćetai tečnosti za pranje sudova, koju je nanela na kuhinjski sunđer. Kako bi dohvatila zadnji deo fioke, sunđer je pričvrstila na viljušku, što se pokazalo kao izuzetno praktično rešenje. Nakon oko 20 minuta ribanja, rezultati su bili više nego vidljivi.

Sirće i deterdžent za sudove odlični za čišćenje

Belo sirće je poznato po tome što može da ukloni više od 80 odsto vrsta buđi, ali i da spreči njeno ponovno pojavljivanje. Upravo zbog toga predstavlja odličnu prirodnu alternativu agresivnim sredstvima za čišćenje, naročito za delove veš-mašine koji dolaze u dodir sa odećom.

Ljudi oduševljeni savetom

Saveti su oduševili mnoge korisnike društvenih mreža, koji su u komentarima podelili i svoje trikove za prevenciju buđi. Neki ističu da fioku za deterdžent uvek ostavljaju blago otvorenu nakon pranja, kako bi se unutrašnjost brže osušila, dok drugi redovno čiste mašinu sirćetom jer je to najjeftinije i najefikasnije rešenje.

Stručnjaci savetuju da se veš-mašina, uključujući i fioku za deterdžent, temeljno čisti najmanje jednom mesečno. Dodatne navike, poput brisanja fioke nakon korišćenja ili ostavljanja otvorene radi boljeg protoka vazduha, mogu značajno smanjiti rizik od nakupljanja buđi i neprijatnih mirisa.

