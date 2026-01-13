Slušaj vest

Kao što se za Božić mesi česnica, za Mali Božić (14. januar) u mnogim krajevima Srbije priprema se poseban obredni hleb – Vasilica, nazvana po prazniku Svetog Vasilija Velikog, koji se takođe obeležava ovog dana.

U zavisnosti od kraja, ovaj praznični hleb poznat je i pod drugim imenima: vasuljica, maslenica, papuljica, gruvanica, baranica, paprenica, ali mu je simbolika svuda ista – donosi mir, zajedništvo i blagostanje porodici u novoj godini.

Kako se ukrašava Vasilica i šta simbolizuje

Vasilica se tradicionalno ukrašava simbolima vere, najčešće sa tri povezane trske ili tri drenove grančice uvezane crvenim koncem, koje predstavljaju Sveto trojstvo.

tradicionalna pogača
Foto: GeorgiD / Alamy / Profimedia

Poput česnice, ovaj obredni hleb se lomi i deli među ukućanima za trpezom, kao znak sloge, ljubavi i porodične povezanosti. Za razliku od česnice, u Vasilicu se ne stavlja novčić.

U pojedinim krajevima postoji običaj da se deo Vasilice odnese prvim komšijama, kako bi tokom cele godine vladali dobri odnosi, mir i razumevanje.

Različiti običaji i varijante Vasilice

Recepti za Vasilicu razlikuju se od mesta do mesta. Negde se mesi kao pogača, u nekim krajevima kao proja, dok postoje i slatke varijante.

parče pogače
Foto: X3M FOTO / Alamy / Profimedia

Simbolika dodataka takođe ima posebno značenje:

  • Vasilica punjena sirom – da godina bude rodna i bogata
  • Vasilica premazana medom – da nova godina bude slatka, radosna i vesela

Tradicionalni recept za Vasilicu

Sastojci:

  • 20 g kvasca
  • 1/2 kafene kašičice šećera
  • 1 kg belog brašna
  • 1 kašičica soli
  • 500 ml tople vode
  • 50 ml ulja

Priprema:

U manjoj posudi razmutite kvasac sa pola kašičice šećera, malo brašna i malo tople vode, pa ostavite da nadođe. U većoj posudi pomešajte brašno i so, dodajte nadošli kvasac, preostalu vodu i ulje, pa mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke.

profimedia-0962082477.jpg
Foto: Jesus Carpio / Alamy / Profimedia

Testo ostavite da naraste oko 30 minuta, odnosno dok se ne udupla. Zatim ga kratko premesite, oblikujte hleb, izbodite površinu viljuškom i ostavite da odmori još pola sata.

Pecite u zagrejanoj rerni na 220 stepeni oko 40 minuta, zatim smanjite temperaturu na 160 stepeni i pecite još 20 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju.

(Kurir.rs/Istorijski Zabavnik)

