Sutra obavezno umesite Vasilicu: Srpski tradicionalni kolač za Mali Božić nosi jaku simboliku, a ovo je najlakši recept
Kao što se za Božić mesi česnica, za Mali Božić (14. januar) u mnogim krajevima Srbije priprema se poseban obredni hleb – Vasilica, nazvana po prazniku Svetog Vasilija Velikog, koji se takođe obeležava ovog dana.
U zavisnosti od kraja, ovaj praznični hleb poznat je i pod drugim imenima: vasuljica, maslenica, papuljica, gruvanica, baranica, paprenica, ali mu je simbolika svuda ista – donosi mir, zajedništvo i blagostanje porodici u novoj godini.
Kako se ukrašava Vasilica i šta simbolizuje
Vasilica se tradicionalno ukrašava simbolima vere, najčešće sa tri povezane trske ili tri drenove grančice uvezane crvenim koncem, koje predstavljaju Sveto trojstvo.
Poput česnice, ovaj obredni hleb se lomi i deli među ukućanima za trpezom, kao znak sloge, ljubavi i porodične povezanosti. Za razliku od česnice, u Vasilicu se ne stavlja novčić.
U pojedinim krajevima postoji običaj da se deo Vasilice odnese prvim komšijama, kako bi tokom cele godine vladali dobri odnosi, mir i razumevanje.
Različiti običaji i varijante Vasilice
Recepti za Vasilicu razlikuju se od mesta do mesta. Negde se mesi kao pogača, u nekim krajevima kao proja, dok postoje i slatke varijante.
Simbolika dodataka takođe ima posebno značenje:
- Vasilica punjena sirom – da godina bude rodna i bogata
- Vasilica premazana medom – da nova godina bude slatka, radosna i vesela
Tradicionalni recept za Vasilicu
Sastojci:
- 20 g kvasca
- 1/2 kafene kašičice šećera
- 1 kg belog brašna
- 1 kašičica soli
- 500 ml tople vode
- 50 ml ulja
Priprema:
U manjoj posudi razmutite kvasac sa pola kašičice šećera, malo brašna i malo tople vode, pa ostavite da nadođe. U većoj posudi pomešajte brašno i so, dodajte nadošli kvasac, preostalu vodu i ulje, pa mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke.
Testo ostavite da naraste oko 30 minuta, odnosno dok se ne udupla. Zatim ga kratko premesite, oblikujte hleb, izbodite površinu viljuškom i ostavite da odmori još pola sata.
Pecite u zagrejanoj rerni na 220 stepeni oko 40 minuta, zatim smanjite temperaturu na 160 stepeni i pecite još 20 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju.
(Kurir.rs/Istorijski Zabavnik)
