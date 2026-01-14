Slušaj vest

Domaće krofne svima bude sećanje na detinjstvo. Malo ko im danas može odoleti, te se iznova vate starinski recepti za ovo fantastično umeće od testa. Mi vam donosimo jednostavan recept za krofne u kojima će uživati cela porodica.

Sastojci (za oko 60 krofni)

- 2 kvasca

- 3 jajeta

- 2 kg brašna (pomešati meko i oštro)

- 7,5 dl mleka

- 3 kašike šećera

krofne Foto: Shutterstock

Priprema:

1. U malo toplog mleka razmrvite kockice kvasca uz dodatak šećera i brašna. U prosejano brašno dodajte razmućena jaja, nadošli kvasac, šećer i mlako mleko i zamesite mekano testo.

2. Nauljenim rukama namažite posudu u kojoj se mesi testo kako bi se bez mnogo pipanja, kada naraste, moglo istresti na radnu površinu. Prekriti ga čistom krpom i ostaviti da naraste na toplom mestu.

3. Nadošlo testo istresti na radnu površinu, lagano ga rastanjiti i čašom umočenom u brašno ili okruglom modlom oblikovati krofne. Ostatak testa premesite, rastanjite, isecite na kvadrate koje možete zarezati na dva mesta, ali znajte da ono neće toliko narasti kao krofne.

4. Krofne pržite u dubokoj posudi na zagrejanoj masti ili ulju. Pospite ih sitnim šećerom ili ih poslužite sa pekmezom od šljiva.