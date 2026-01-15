Slušaj vest

Ako vam je preko glave da stalno jedete dosadna pržena jaja, postoji jednostavan kuhinjski trik koji će ih učiniti hrskavijim i daleko ukusnijim. Jaja su omiljen izbor za doručak širom sveta, pripremaju se na bezbroj načina i u kombinaciji sa isto toliko ukusa i dodataka, ali malo šta može da nadmaši savršeno prženo jaje sa zlatnim žumancetom.

Ako želite da pržena jaja budu još ukusnija, iskusni kuvari sa portala "Sift and Simmer" savetuju da u tiganj pre prženja dodate susam! Ove semenke će vašem doručku dati hrskavu koricu i orašasti šmek.

Susam se često koristi u azijskoj kuhinji i pruža jelu bogatu teksturu. Ako uz to dodate i malo čili ulja, dobićete pravi vatreni doručak, savršen kao ukusna promena u jutarnjoj rutini.

Za ovaj receptvam treba samo nekoliko osnovnih sastojaka koje već imate kod kuće. Možete koristiti beli, crni ili mešavinu susamovih semenki.

Ova jaja nisu idealna samo za doručak, savršeno se uklapaju i kao dodatak uz pirinač ili nudle za večeru.

Pržena jaja Foto: Profimedia

Pržena jaja sa susamom

Potrebno je:

2 kašike susama

1 kašičica biljnog ulja

2 velika jaja

Čili ulje (po želji)

So i biber po ukusu

Priprema:

U tiganju zagrejte susam na srednje tihoj vatri oko 30 sekundi, dok blago ne zamiriše, pa preko dodajte biljno ulje. Razbijte jaja i pažljivo ih spustite preko susama. Poklopite tiganj, ali ostavite mali otvor kako bi para mogla da izlazi.

Pržite jaja 4 do 5 minuta, ili dok ne postignu željenu teksturu. Pažljivo ih izvadite špatulom i stavite na tanjir. Po želji dodajte još susama, čili ulja, soli i bibera.

I to je to, jednostavno, brzo, hrskavo i preukusno!

(Kurir.rs/Žena)

