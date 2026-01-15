Slušaj vest

Iako rad od kuće donosi brojne pogodnosti, hladni zimski dani mnogima pokvare tu sliku. Posebno u starijim objektima sa lošijom izolacijom, održavanje prijatne temperature tokom celog dana može postati skupo i neefikasno, jer se toplota brzo gubi.

Zbog toga sve više ljudi pokušava da pronađe rešenja koja omogućavaju rad u toplom okruženju, ali bez neprekidnog uključivanja grejanja i drastičnog povećanja računa za struju.

Fokus na zagrevanje tela, a ne prostora

Žena umanjila račun za struju jeftinim cakama za grejanje Foto: Shutterstock

U tekstu objavljenom u britanskom Express-u autorka navodi da centralno grejanje u svom domu pali tek u večernjim satima. Tokom dana se oslanja na praktične načine koji zagrevaju direktno telo, umesto da pokušavaju da zagreju čitavu prostoriju.

Jedno od rešenja koje se pokazalo kao najefikasnije jeste električno ćebe, koje koristi dok sedi za radnim stolom. Brzo se zagreva, lako se koristi i pruža stabilan osećaj toplote, bez dodatnog opterećenja kućnog budžeta. Slični proizvodi dostupni su i na domaćem tržištu po cenama od oko 2.500 do 3.000 dinara.

Praktična pomagala za kretanje po stanu

Kako električno ćebe podrazumeva boravak na jednom mestu, za kraće pauze i kretanje po stanu autorka koristi bežični grejni šal. On omogućava više nivoa zagrevanja i sprečava nagli osećaj hladnoće, naročito u prostorijama koje se slabije greju, poput kuhinje.

Žena umanjila račun za struju jeftinim cakama za grejanje Foto: Shutterstock

Pored toga, kao zamena za klasične termofore, koristi se i grejani jastuk sa infracrvenom tehnologijom. Ovakvi jastuci zagrevaju direktno telo, a ne vazduh u prostoriji, što doprinosi dugotrajnijem osećaju toplote i često pomaže kod bolova u leđima, posebno u večernjim satima.

Kako se izboriti sa hladnim rukama

Rad za računarom tokom zime često prati problem hladnih prstiju, što može otežati koncentraciju. Kao jednostavno i brzo rešenje navode se jednokratni grejači za ruke, koji se aktiviraju za nekoliko trenutaka i zadržavaju toplotu više sati. Njihova efikasnost dodatno se povećava kada se koriste u kombinaciji sa drugim vidovima ličnog zagrevanja.

Mala ulaganja, veća udobnost

Žena umanjila račun za struju jeftinim cakama za grejanje Foto: Shutterstock

Iako ovakva pomagala zahtevaju određeno početno ulaganje, autorka ističe da se ona dugoročno isplate jer omogućavaju bolju koncentraciju i veću produktivnost tokom rada. Uz ove uređaje, važnu ulogu imaju i jednostavne navike poput slojevitog oblačenja, nošenja toplih papuča i rukavica bez prstiju, koje omogućavaju nesmetan rad na tastaturi.

U vreme kada su troškovi grejanja sve veći, ovakva iskustva pokazuju da je moguće pronaći balans između uštede energije, radne efikasnosti i lične udobnosti.

Pogledajte video: Da li se pomoću pametnih brojila može uštedeti struja?