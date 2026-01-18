Žena zaglavljena u automobilu u snegu u Diseldorfu, emotivni trenutak

Slušaj vest

Video mlade žene iz Diseldorfa, koja u suzama sedi u automobilu zaglavljenom ispred zaleđenog izlaza iz podzemne garaže, za kratko vreme prikupio je milione pregleda i izazvao talas reakcija na internetu.

Dok su neki uživali u snežnim prizorima, za Selinu zima je donela potpuni stres i osećaj nemoći. Njena autentična reakcija, snimljena u trenutku očaja, brzo se proširila TikTok-om, Instagramom i mrežom X, a mnogi su se u njenoj situaciji prepoznali.

Žena zaglavljena u automobilu u snegu u Diseldorfu, emotivni trenutak Foto: printscreen/tiktok/einfachcelinat

„Ne mogu više da izdržim“

Na snimku se vidi promrzla i iscrpljena Selina kako pokušava da izađe iz automobila koji ne može da savlada zaleđeni izlaz iz garaže. U njenom gradu nije bilo ozbiljnog snega od 2021. godine, pa Selina nema iskustva sa vožnjom po ledu i klizavim površinama.

„Ne mogu više da izdržim“, govori kroz suze, dok pokušava da se sabere.

Neočekivani spas i heroj sa duvačem za lišće

Prema nemačkim medijima, Selina radi kao negovateljka i tog jutra je krenula kod svojih pacijenata. U strahu da će automobil skliznuti unazad niz zaleđeni izlaz, povukla je ručnu kočnicu i ostala zarobljena.

Pomoć je stigla tek nakon 40 minuta, kada se pojavio neočekivani heroj — prolaznik sa duvačem za lišće, koji je oduvao sneg oko točkova i gestovima joj pokazao kako da izađe iz auta.

„Spasio me je“, izjavila je kasnije Selina.

Iako je situacija srećno završena, jedan komentar korisnika posebno je privukao pažnju:

„Samo čekaj, leto će doći.“

Video: Sneg nastavlja do kraja januara