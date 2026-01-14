Slušaj vest

Zaleđeni trotoari i klizave površine tokom zimskih meseci čine i kraći odlazak do prodavnice ili posla rizičnim, pa su padovi česta pojava.Ortopedi upozoravaju da se rizik od povreda može značajno smanjiti pažljivim kretanjem i odgovarajućom obućom.

Pravilna tehnika hoda

Ortoped Danilo Jeremić savetuje da se pri kretanju po ledu koristi sitniji korak, kolena treba blago savijati, a oslonac stopala biti stabilan. Posebno naglašava važnost adekvatne zimske obuće sa kvalitetnim đonom, koja poboljšava stabilnost i smanjuje šansu za klizanje.

Ortoped Danilo Jeremić objasnio kakvu obuću treba nositi po poledici Foto: Shutterstock

"Apelujemo na građane da se paze tokom zime. Stariji ljudi su posebno ugroženi jer imaju slabiju koordinaciju pokreta, slabije mišiće i degenerativne promene zglobova. Zimska obuća, odnosno čizme ili duboke cipele sa gumenim đonom, je obavezna. Hodajte sitnim koracima, kolena blago savijena, ruke ne držite u džepovima zbog balansa," savetuje Jeremić za TV "Prva".

Stabilnost i oslonac stopala

Lekar objašnjava da je pri hodu po ledu najbolje oslanjanje celim stopalom, ne samo petom ili prstima, uz adekvatan razmak između nogu za bolju stabilnost. Ako postoji mogućnost, preporučuje se držanje za ogradu ili bilo kakvu stabilnu podlogu.

Ako ipak dođe do padova, važno je odmah proceniti stanje povrede.

"Sve ozbiljnije povrede često počinju bolom, a zatim se javljaju otok ili hematom. Ako je vidljiv deformitet ili abnormalna pokretljivost, a osećate "krckanje", povređeni deo treba imobilisati čvrstim predmetom, dasčicom ili presavijenim novinama. Ako je povređena kičma ili glava, ne dirajte povređeno lice i odmah pozovite Hitnu pomoć," objašnjava Jeremić.

Dok pomoć ne stigne, može se hladiti povređeni deo tela i imobilisati, ali uvek je najbolje javiti se lekaru, naročito ako sumnjate na ozbiljniju povredu.

