Omekšivač za veš je vodeni rastvor katjonskih površinski aktivnih supstanci, organskih i neorganskih komponenti. Katjonske supstance koriste se u malim dozama i imaju funkciju omekšavanja. Razlikuju se po mirisu i koncentraciji.

Omekšivač daje tkanini svežinu, prijatan miris i mekoću na dodir. Osim toga, štiti materijal od gubitka oblika i bledenja boje. Ima i antistatički efekat i olakšava peglanje.

Kako deluje omekšivač?

Princip delovanja omekšivača je sličan balzamu za kosu. Glavne komponente katjonske supstance i silikon nakon pranja se "fiksiraju" na vlakna tkanine i formiraju zaštitni sloj.

Taj sloj sprečava nakupljanje kamenca, kao i to da boja izbledi, ali i razgradnju vlakana usled tvrde vode, mehaničkog trenja u veš mašini ili nošenjem. Kao rezultat, odeća duže zadržava prvobitan izgled, lakša je za peglanje i ne skuplja statički elektricitet.

Koncentrovani omekšivač ili običan?

Koncentrovani omekšivač je naprednija verzija koja se dozira u manjim količinama, pa pruža bolju zaštitu tkaninama i isplativiji je za istu količinu veša.

Sa ekološke tačke gledišta, koncentrisani omekšivač je takođe bolji izbor za njegovu proizvodnju troši se manje prirodnih resursa, posebno vode. Transport koncentrovanih proizvoda zahteva manje logistike, što smanjuje emisiju ugljen-dioksida. Zbog manje potrošnje, koristi se i manje plastične ambalaže, što dodatno doprinosi zaštiti životne sredine.

Važno je napomenuti i da omekšivač treba koristiti i prilikom pranja na niskim temperaturama. Pranje na 30 °C i niže je nežnije za tkanine i doprinosi očuvanju ozonskog omotača, jer štedi energiju koja bi se trošila na zagrevanje vode, čime se smanjuje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Kako pravilno koristiti omekšivač?

Omekšivač počinje da deluje tek u fazi ispiranja na kraju pranja, pa je važno da ga sipate u za to predviđeni deo fioke veš mašine.

Zlatno pravilo jeste da se pridržavate uputstava sa pakovanja i pravilno dozirate. Na primer, za 4-5 kg veša preporučuje se 35 ml omekšivača - to je jedna čep-kapica. Ako stavite premalo, efekat će izostati, a ako stavite previše, omekšivač se neće u potpunosti isprati i veš može da bude neprijatan na dodir.

Omekšivač je pogodan za širok spektar savremenih materijala. Izuzetak su vuneni materijali poput flisa, somota, šenila i frotira.

Da li je bezbedno koristiti omekšivač ako ste alergični?

Ako patite od alergija, birajte omekšivače sa oznakom "dermatološki testirano" i kombinujte ih sa hipoalergenim deterdžentom, po mogućstvu onim koji je sertifikovan od strane Evropskog centra za istraživanje alergija (ECARF).

Za osobe sa osetljivom kožom upotreba omekšivača je naročito važna jer smanjuje neprijatnost pri nošenju odeće i čini tkaninu mekšom.

Međutim, imajte na umu da je moguća individualna netolerancija na određene sastojke. To važi za sve s čime dolazimo u kontakt - uključujući i omekšivače. Ako ste, recimo, osetljivi na određeni miris, obavezno pažljivo pročitajte sastav proizvoda i uverite se da ne sadrži problematične komponente.

VIDEO: Mekani peškiri bez omekšivača: