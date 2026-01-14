Slušaj vest

Nakon što ste se odlučili za odvojene šampone i regeneratore, mnogi se pitaju koliko često zapravo treba prati kosu. Pravilan raspored pranja važan je ne samo zbog estetskog izgleda, već i zbog zdravlja temena. Nakupljanje prljavštine i prirodnih ulja može začepiti pore i dovesti do iritacija ili čak infekcija kože glave.

Preporuke stručnjaka za muškarce

"U idealnom slučaju, kosu bi trebalo prati na svaka tri do četiri dana. Ako želite minimalno, preporučujem bukvalno minimum - jednom nedeljno", savetuje Melissa DeZarate, frizerka poznatih muškaraca.

Stručnjaci objasnili koliko često treba prati kosu

Za one koji žele da razvuču pranje duže od nedelju dana, frizerka preporučuje korišćenje pilinga za teme ili detoks šampona, kako bi se koža glave osvežila i uklonile naslage.

Uticaj tipa kose

Koliko često treba prati kosu zavisi i od tipa kose, dužine, ishrane i okoline, objašnjava dr Kristina Veng, dermatološkinja sa sertifikatom iz "Massachusetts General Hospital". Simon Kogen, stilistkinja i grumerka poznatih ličnosti poput Džonatana Bejlija i Nikolasa Houlta, dodaje da tanka kosa nakuplja masnoću brže i zahteva češće pranje, dok gušća kosa raspoređuje vlagu ravnomernije.

Prema preporukama stručnjaka:

Tanku kosu je najbolje prati ili ispirati vodom 5, 6 puta nedeljno.

Gušću kosu dovoljno je prati 2, 3 puta nedeljno. Opasnost od prečestog pranja

Međutim, previše često pranje može biti kontraproduktivno.

Stručnjaci objasnili koliko često treba prati kosu

"Pranje kose više od jednom dnevno, naročito uz intenzivno kondicioniranje, može previše hidrirati teme i izazvati bubuljice ili iritacije," upozorava DeZarate.

"Treba naći ravnotežu - ne prečesto, ali ni premalo. Najvažnije je prilagoditi rutinu tipu kose i sopstvenim potrebama", dodaje Kogen.

