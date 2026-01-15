Slušaj vest

Neverstvose, nažalost, dešava, a savet je da se na promene u ponašanju obrati pažnja na vreme – ali i da se ne donose zaključci napamet.

Prvi znak: kao da „nije tu“

Linda Clemons, koja se bavi govorom tela, kaže da prvi signal često nije nešto dramatično, već utisak da je partner jednostavno odsutan – kao da mu misli stalno lutaju negde drugde.

„Muškarac koji je emocionalno uključen prirodno je usmeren na partnerku. Kada pažnju deli na dve strane, postaje suzdržan i oprezan, kao da stalno pazi na sebe“, objašnjava.

Oči i glas: ili izbegava pogled ili ga forsira

Kontakt očima u vezi mnogo govori, a promene mogu biti znak da se nešto skriva. Clemons kaže da se to može videti na dva načina.

„Ako neko nešto skriva, kontakt očima više nije prirodan. Ili ga izbegava – odjednom su mu telefon, televizor, pas ili plafon fascinantniji od svega – ili ga forsira, držeći pogled mrvicu predugo, kao da želi da dokaže da je iskren“, navodi. „Ni jedno ni drugo nije neutralno i može biti znak za uzbunu.“

Dodaje i da neki muškarci koji varaju počnu da govore tiše: „Tako pokušavaju da kontrolišu razgovor i drže ga u granicama. Odgovori postaju kratki, šturi i bez emocija.“

Telefon i govor tela: zatvaranje i „spreman za izlaz“

Pojačana zaštitničnost oko mobilnog telefona još je jedan mogući signal – naglo skrivanje ekrana, okretanje telefona licem nadole ili nervoza kada mu se približite dok kuca poruke.

Clemons pominje i manje očigledan detalj: stopala. „Ako mu stopala stalno ‘beže’ ka izlazu – ka vratima, hodniku ili otvorenom prostoru – dok razgovarate, posebno kada je tema emocionalna, moguće je da mu telo pokazuje želju da se udalji iz situacije“, kaže. Slično tome, kao znak distanciranja navodi i naginjanje unazad, prekrštene ruke ili sedenje na ivici stolice.

Oprez: znakovi ne znače automatski prevaru

Clemons kaže da među potencijalnim signalima mogu biti i odbrambeni ton, čudno zakašnjele reakcije ili iznenadne promene u intimnosti. Ipak, naglašava da sve to može ukazivati i na druge probleme –stres, sagorevanje na poslu, probleme na radnom mestu ili opšte nezadovoljstvo.

Zato se ne preporučuje donošenje ishitrenih zaključaka niti optuživanje bez razgovora i jasnih činjenica.

