Kako bi razjasnila najčešće zablude, Jo Lusted, mesarkai stručnjakinja za meso iz Ontarija, podelila je svoje savete za pripremu sočnih i mekih svinjskih kotleta svaki put, piše Simply Recipes.

Ključ je u ispravnoj temperaturi

„Mnogi još uvek veruju da svinjske kotlete treba kuvati dok ne počnu da podsećaju na teksturu đona vaše cipele“, navodi Lusted. Taj pristup nalagao je pečenje mesa do unutrašnje temperature od oko 71°C, čega se mnogi i danas pridržavaju. Međutim, ažurirane smernice američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA) još iz 2011. godine preporučuju drugačije.

„Celi komadi svinjetine, poput kotleta, treba da se kuvaju na minimalno 63°C, a zatim ostave da odstoje, pokriveni, oko pet minuta kako bi se sokovi rasporedili po celom mesu“, objašnjava Lusted. Ona uverava da se tim postupkom sigurno uništavaju svi paraziti ili bakterije, a svinjetina ostaje sočna i mekana.

Priprema kotleta po savetu mesarke

Osnova za odličan obrok počinje izborom pravog komada mesa. Lusted preporučuje deblji rebrasti kotlet, debljine oko četiri centimetra, sa slojem masnoće na vrhu. Prema njenim rečima, prva tri do četiri kotleta s leđa, najbliža plećki, posebno su kvalitetna jer sadrže više tamnog mesa i masnoće, što im daje bogatiji ukus.

Svinjski kotleti Foto: Giuseppe Anello / Panthermedia / Profimedia

Njen postupak pripreme je sledeći: kotlete najpre treba ostaviti tridesetak minuta na sobnoj temperaturi kako bi se izbeglo predugo pečenje i postigla bolja zlatno-smeđa korica. Za začinjavanje su dovoljni samo so i grubo mleveni crni biber. Kotlete pecite na vrućem tiganju s obe strane do zlatno-smeđe boje, a zatim sledi ključan korak: „Postavite ga uspravno u tiganj, s masnim delom okrenutim nadole, i pecite taj rub dok ne postane zlatno-smeđ i hrskav.“

Nakon toga, ocedite višak ulja i u tiganj dodajte puter, cele čenove belog luka i grančice svežeg ruzmarina i timijana. Aromatizovanim puterom prelivajte kotlete dok ne dostignu željenu temperaturu, što je najbolje proveriti termometrom. „Termometar je vaš najbolji prijatelj“, naglašava Lusted.

Umetnite ga u najdeblji deo mesa, blizu kosti, pazeći da je ne dodirnete. Meso je gotovo kada dostigne 63°C. Na kraju, pokrijte kotlete i ostavite ih da odstoje pet minuta kako bi se sokovi pravilno rasporedili.

Dodatni saveti za još bolji ukus

Lusted savetuje da se sloj masnoće ne uklanja jer upravo on daje veliki deo ukusa. Pečenjem postaje hrskav, a topljenjem daje mesu bogatu aromu. Sokove koji ostanu u tiganju nakon pečenja možete iskoristiti za pripremu sosa.

