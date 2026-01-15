Slušaj vest

Od sredine januara kosmička klima se menja, a sa njom i finansijski tokovi. Dok će većina još sabirati utiske s početka godine i stezati kaiš, tri horoskopska znaka ulaze u period kada novac počinje da dolazi lakše, dugovi se postepeno brišu, a osećaj sigurnosti se vraća. Reč je o Biku, Lavu i Jarcu – znakovima koji će u narednim nedeljama osetiti konkretne i vidljive promene u novčaniku.

Bik – stabilnost se vraća na velika vrata

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia



Za Bikove januar donosi ono što najviše vole – finansijsku sigurnost. Nakon perioda neizvesnosti, stižu bolje poslovne prilike, moguće je povećanje prihoda ili ponuda koja se ne odbija. Mnogi Bikovi mogu očekivati i povratak starog novca – dug koji ste već otpisali ili kasneće isplate konačno dolaze na red.

Ovaj period donosi olakšanje, ali i šansu da se postave čvrsti temelji za celu godinu. Savet zvezda: pametno rasporedite novac i ne brzajte sa velikim troškovima.

Lav – veliki planovi konačno se isplaćuju

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia



Lavovi ulaze u fazu u kojoj se hrabrost i samopouzdanje nagrađuju. Projekti koje ste započeli krajem prošle godine sada počinju da donose konkretan profit. Novac može doći kroz kreativne poslove, privatne inicijative ili čak neočekivane ponude.

Vaša energija privlači prilike, a osećaj kontrole nad finansijama raste iz dana u dan. Ipak, Lavovi imaju sklonost ka luksuzu – zvezde poručuju da uživanje treba zaslužiti, ali i dozirati.

Jarac – trud se konačno pretvara u dobit

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Jarčeve, poznate po strpljenju i disciplini, sredina januara označava početak naplate dugogodišnjeg rada. Povećanje zarade, lakše otplaćivanje obaveza, pa čak i početak ozbiljne štednje su vrlo realni scenariji.

Mnogi Jarčevi će shvatiti da su doneli prave odluke onda kada je bilo najteže. Ovo je idealan trenutak za dugoročne planove – ulaganja, štedne fondove ili stabilne poslovne dogovore.

Sredina januara ne donosi samo više novca – već i osećaj kontrole i mira. Bik, Lav i Jarac ulaze u fazu kada prestaje grčevito razmišljanje o računima, a počinje planiranje budućnosti bez straha. Ovo nije kratkotrajna sreća, već nagrada za strpljenje, rad i istrajnost. Ko bude znao da prepozna trenutak i povuče pametne poteze, može postaviti temelje finansijske stabilnosti koja traje mesecima, pa i godinama.

(Kurir.rs/24sedam.rs)

