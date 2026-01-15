Slušaj vest

Mnogi koji vole da kuvaju znaju da lukmože potpuno promeniti ukus jela ako se pravilno pripremi. Iskusni kuvari imaju svoje trikove kako da luk postane blaži, slađi i ukusniji kada se dinsta ili priprema za sosove, supe ili variva.

Jedna od tehnika jeste da luk prvo pažljivo iseku na tanke ili ujednačne komade, jer se tako toplota iz rerne ili tiganja ravnomerno rasporedi. Tokom dinstanja, na luk se često dodaju sastojci koji pomažu da se šećeri iz same biljke brže oslobode i razviju intenzivniji ukus. Kuvari često koriste kombinaciju dve namirnice koje većina ljudi ima u kuhinji – malo tečne masnoće i prirodne kiseline.

Luk

Masnoća, poput ulja ili biljnog putera, obavija komade luka i pomaže im da se nežno karamelizuju, dok kiselina, koja može doći iz limunovog soka ili sirćeta, doprinosi ravnoteži ukusa i naglašava prirodnu slast luka. Ova kombinacija omogućava da luk tokom kuvanja omekša bez da izgori, a istovremeno razvije bogatu aromu koja se slaže sa mnogim jelima.

Umesto da se luk samo “prokuva” ili zgusne, on se tako dinsta do savršenog balansa između slatkoće i blagog ukusa. Kada se luk priprema na ovaj način, jelo dobija dublju aromu i složeniji ukus, što je često tajna profesionalnih recepta.

Ovaj pristup možete primeniti i kod kuće, samo pazeći da luk ne zagori i da se tokom celog procesa pažljivo meša.

