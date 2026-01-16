Kada je vreme da se raskiti jelka?

Kićenje novogodišnje jelke za mnoge je jedan od najlepših prazničnih običaja - trenutak ispunjen optimizmom, simbolikom novog početka i nadom da dolaze bolji dani. Međutim, kada se praznična atmosfera stiša i svakodnevica ponovo preuzme primat, jelka koja stoji u dnevnoj sobi kod nekih izaziva radost, a kod drugih osećaj da je vreme za promenu.

Kada praznici prođu, dolazi dilema

U narodu postoje različita verovanja o tome kada bi jelku trebalo raskititi. Smatra se da predugo zadržavanje praznične dekoracije može doneti stagnaciju u domu ili narušiti porodičnu energiju. Ipak, bez obzira na simboliku, najvažnije je osloniti se na praktičnost i lični osećaj - jelka je deo praznika koji imaju svoj kraj.

Kada je pravo vreme da se raskiti jelka? Foto: Profimedia

Dve škole mišljenja

Kada je reč o novogodišnjoj dekoraciji, ljudi se uglavnom dele u dve grupe: one koji jelku sklanjaju odmah posle Nove godine i one koji žele da praznična atmosfera potraje što duže. Ako je u pitanju prirodna jelka bez busena, preporuka je jasna - čim počne da se suši i gubi iglice, vreme je da se ukloni iz prostora.

Verski običaji i rokovi

Prema pravoslavnoj tradiciji, jelka bi trebalo da se raskiti najkasnije do 18. januara, odnosno do Krstovdana. U nekim zapadnim, rimokatoličkim običajima, Božić traje 12 dana, jer se veruje da su tada tri kralja stigla u Vitlejem. U tom kontekstu, po Julijanskom kalendaru, ukrasi se sklanjaju nakon Svetog Jovana.

Energija prostora i feng šui

Kada je pravo vreme da se raskiti jelka? Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Istočnjačka filozofija feng šuija polazi od ideje da sve što je ispunilo svoju svrhu treba ukloniti iz životnog prostora. Kako jelka simbolizuje praznike koji su završeni, njeno zadržavanje može značiti zadržavanje u prošlosti. Fokus bi, prema ovom učenju, trebalo usmeriti ka budućnosti i novim ciklusima, a to je dolazak proleća.

Ima li izuzetaka?

Za one koji još uvek nisu spremni da se oproste od lampica i ukrasa, postoji i simpatično "opravdanje" - lunar­na, odnosno kineska Nova godina, koja ove godine počinje 17. februara i obeležava se čak 15 dana. Zašto ne produžiti praznični duh, ako vam to prija?

Na kraju, bez obzira na običaje, verovanja i tradicije, pravo vreme za raskićivanje jelke je ono kada vi osetite da je praznično poglavlje završeno i da ste spremni za novo.

